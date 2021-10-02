土俄談擴大軍事合作 美警告別再買俄武器

美國早前為土耳其採購俄國S-400防空飛彈系統作出回應，將土耳其趕出最先進的F-35戰機計畫。圖為俄國S-400防空飛彈系統。(路透)

美國 今天警告土耳其，若向俄羅斯 購買更多武器，就可能進一步危害雙方關係。美國早前為土耳其採購俄國S-400防空飛彈系統作出回應，將土耳其趕出最先進的F-35戰機計畫。

法新社報導，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）本周稍早與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見面，討論擴大軍事合作，包括戰機與潛艦等可能合作的議題。

土耳其身為北大西洋公約組織（NATO）成員，2017年不顧美國警告，購買俄國S-400防空飛彈系統，西方國家擔心此一軍購案會讓俄羅斯增進瞄準美國和西歐飛機的技術。

美國副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）被問到有關厄多安與普亭會談一事，她告訴媒體：「我們利用每次機會、在不同層級官員見面時，都敦促土耳其不要持有S-400防空飛彈系統，並應避免再額外採購俄國的軍事設備。」

目前在瑞士訪問的薛曼表示：「我們不斷向土耳其講明白，若他們繼續這麼做會有何後果。」

薛曼重申，S-400防空飛彈系統與北約的系統不相容，也不能操作。

美國先前作出回應，將土耳其趕出最先進的F-35戰機計畫。這項計畫涉及多家土耳其公司，安卡拉當局原希望藉此取得多達100架戰機，且有土耳其供應商參與。

但薛曼強調，美國重視與土耳其的關係，並指出土耳其收容數百萬名敘利亞難民，且協助阿富汗首都喀布爾國際機場恢復運作。

厄多安昨天表示，他和美國總統拜登之間的關係「沒有一個好的開始」；拜登未上任前曾經形容厄多安是獨裁者，並聲援土耳其反對派。