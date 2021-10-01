泰國富二代投身民主運動 遭打瞎右眼仍持續發聲

曾經被視為黃衫軍一分子的泰國富二代塔納（右）2021年參與反政府的民主運動抗爭，成為新一代抗議代言人，所到之處常吸引民眾希望和他合照。圖為塔納9月3日參加抗議活動和民眾合影。中央社

曾經被形容為有錢有勢的王室支持者、泰國 富二代塔納在今年的泰國民主運動中成為新一代的抗議代言人。儘管在抗議衝突中失去右眼視力，塔納並不後悔，仍持續為民主運動發聲。

塔納（Tanat Thanakitamnuay）的父親是泰國知名的房地產開發商，形容塔納是富二代一點也不為過。泰國人對他並不陌生，2010年塔納還只是18歲時，曾經開著保時捷衝撞紅衫軍的抗議民眾而聲名大噪。

2014年塔納參加由人民民主改革委員會（People’s Democratic Reform Committee）發起的的反總理盈拉（Yingluck Shinawatra）抗議，人民民主改革委員會一向被視為支持王室的黃衫軍人馬，塔納因此被視為黃衫軍的一分子。

2014年總部位於美國紐約 的媒體VICE News製作一段長達25分鐘的影片，名為「和泰國王室支持者一起開法拉利」（Driving Ferraris with the Thai Royalists），影片中的塔納被形容為曼谷有錢有勢的王室支持者。

泰國今年4月爆發第3波疫情以來，情勢愈趨嚴峻，民眾不滿政府防疫政策，從7月下旬開始不斷有街頭抗議，更多次惡化成警民衝突，延續2020年學運抗議潮的訴求，抗議民眾高呼總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台及王室改革。

但這次塔納不再是王室支持者，而成為民主改革陣營的一分子，他多次參與抗議，由於他的名人身分加上曾經是黃衫軍的一分子，特別引起鎂光燈關注。在8月13日一場在鈴丹路口（Din Deang Intersection）的抗議中，塔納遭到不明物品射傷右眼，從此失去視力。

塔納休息一陣子之後，以獨眼龍之姿重返抗議現場，獲得更多人的支持與喝采，每次現身總是吸引滿滿人潮與他合照，儼然成為新一代的抗議代言人，經常短短的一、二百公尺路途，塔納總是要花上半小時才能走完。

塔納深知自己現在對輿論的影響力，媒體訪問幾乎來者不拒，他接受中央社記者訪問時指出，他希望讓其他國家更多人知道泰國目前的困境。

塔納指出，泰國現在需要改革的是憲政體制，2019年泰國國會選舉根據2017年的憲法選出500席的眾議院議員，而參議院的250票則由政府指定，這250票占了全國會750票的1/3，在選舉總理具有決定性的作用。但塔納認為，這些人無法代表真正的民意，由他們選出來的總理，也不能代表真正的民意，因此改革憲法有其必要。

另外一條塔納認為應改革的法律是刑法112條，更為人所知的名稱是冒犯君主罪，泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪。塔納說，在刑法112條的框架下，大家沒有表達意見的自由。

許多主張王室改革的泰國學生運動領袖如巴利（Parit Chiwarak）、帕努沙雅（Panasaya Sithijirawattanakul ）、帕努彭（Panupong Jadnok）等人自去年抗議潮後被政府以違反刑法112條為由，在還沒被定罪的情況下多次遭到拘捕。

塔納看著這些比他年紀還小的學生因為上街參與抗議，卻遭到政府不斷打壓，甚至拘捕，他不禁問自己「他們做錯了什麼？」 這樣的情況讓他決定必須挺身而出為民主運動發聲，「沒有人該在還沒被定罪的情況下就此失去自由，政府濫權，要讓他們沉默、讓他們失去言論自由，這是違反人權。」

儘管失去右眼視力，但塔納並不後悔參加民主運動，「絕對值得，那些沒辦法殺了我的，就讓我更強大。」塔納深知自己現在的媒體關注度和影響力，讓他可以更大聲說出主張，幫助抗議的人傳達他們的理念，並讓更多人知道泰國發生什麼事情。

現在成為鎂光燈焦點的塔納，感到對民主運動有很大的責任。他說：「我並不追求名聲，但媒體關注可以讓我更有效率表達訴求，挺身站出來持續抗爭、持續對政府施壓是我們的責任。」