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芬蘭批准替貂接種Covid-19疫苗 創歐洲先例

中央社赫爾辛基1日綜合外電報導
芬蘭當局今天表示，已暫時批准一種實驗性疫苗的接種計畫，將開始替毛皮農場的貂接種COVID-19疫苗。美聯社
芬蘭當局今天表示，已暫時批准一種實驗性疫苗的接種計畫，將開始替毛皮農場的貂接種COVID-19疫苗。美聯社

芬蘭當局今天表示，已暫時批准一種實驗性疫苗的接種計畫，將開始替毛皮農場的貂接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

監管獸醫活動的芬蘭糧食署（Finnish Food Authority）高階督導卡提能（Liisa Kaartinen）表示，這項有條件的疫苗接種計畫「將實施至12月底，屆時申請方必須提供進一步數據」。

疫情期間，在沒有其他疫苗可供選擇的情況下，當局會有條件地批准這類疫苗接種計畫。

飼養貂是為了牠們價值不菲的毛皮，但貂被發現有感染新型冠狀病毒的特殊風險。

芬蘭毛皮飼養者協會的研究主任普拉（Jussi Peura）表示：「我們目前已備妥約50萬劑疫苗，應該足以讓所有貂接種2次。」協會與赫爾辛基大學學者共同研發這款疫苗。

由於臨床試驗尚未進行，這款疫苗目前無法販售，僅供芬蘭的1000家毛皮農場在嚴格步驟下施打，以監控並預防病毒傳播。

這款疫苗僅在芬蘭獲得施打許可。芬蘭目前並未發現貂感染新型冠狀病毒，人與人之間的感染率也在歐盟國家居末。

飼養者協會認為，這是歐盟國家首次批准替貂接種疫苗。

鄰國俄羅斯3月曾說，已開發出全球第一款動物用Covid-19疫苗，並已在狗、貓、貂與狐狸身上試驗。

貂是目前已知唯一能把Covid-19病毒傳染給人類的動物。

疫苗 歐盟 疫情

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