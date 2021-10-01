俄羅斯百年來首場皇家婚禮 王公貴族參與盛會

40歲新郎喬治．米哈伊洛維奇．羅曼諾夫（George Mikhailovich Romanov，右）大公，與39歲新娘貝塔里尼（Rebecca Virginia Bettarini，左）在聖彼得堡的聖以撒大教堂（St Isaac's Cathedral）許下誓詞，數十名歐洲王室成員到場見證兩人結為夫妻。路透

俄羅斯 今天舉行自1917年布爾什維克（Bolshevik）革命推翻羅曼諾夫（Romanov）王朝以來的首場皇家 婚禮，來自歐洲各地的王公貴族參與這場奢華盛會。

法新社報導，40歲新郎喬治．米哈伊洛維奇．羅曼諾夫（George Mikhailovich Romanov）大公，與39歲新娘貝塔里尼（Rebecca Virginia Bettarini）在聖彼得堡的聖以撒大教堂（St Isaac's Cathedral）許下誓詞，數十名歐洲王室成員到場見證兩人結為夫妻。

聖彼得堡是往昔俄羅斯帝國的首都。

婚禮採正統基督教儀式，眾多外賓齊聚俄羅斯第2大城市聖彼得堡，包括西班牙王后蘇菲亞（Queen Sofia of Spain）、列支敦斯登侯國（Liechtenstein）的魯道夫王子（Prince Rudolph）與蒂爾西姆公主（Princess Tilsim），以及保加利亞前國王與王后等。

1500人受邀出席婚禮，當中不乏身分顯赫人物，像是與克里姆林宮（Kremlin）關係密切、擁護帝制的億萬富豪馬洛非葉夫（Konstantin Malofeyev），以及俄羅斯外交部女發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。

婚禮開始前，新郎表示，因為他的家族在1990年代初期返回俄羅斯時，最先在聖彼得堡落腳，所以兩人選擇在這座城市締結連理。

新郎出生於西班牙馬德里，他是女大公瑪麗亞．弗拉基米羅夫娜．羅曼諾夫（Maria Vladimirovna Romanova）的兒子。瑪麗亞自稱是俄羅斯帝國王位的繼承人。