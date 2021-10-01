日本牡蠣、秋鮭離奇暴斃 業者嘆：海膽也遇毀滅級損害

日本三重縣的牡蠣爆發大量死亡的離奇現象。（圖擷取自每日新聞）

近年來，不只人類社會遭受疫情 困擾，自然界也出現許多過往沒有的異常狀況。最近日本 正值產季的牡蠣等水產，就發生大量死亡的離奇現象，令人十分擔憂。

根據日本媒體「每日新聞」報導，盛產牡蠣的三重縣鳥羽市地區，有業者表示今年的牡蠣出現大量死亡的狀況，估計少了五至七成之多。而且現象不是今年才有，早已是連續第三年發生，例如去年牡蠣死亡率也來到八成之多。其他業者也聲稱，他們的牡蠣死亡了五到六成，照這個情勢來看，恐怕難以照常供應出貨。

水產大量死亡的情形，同樣發生在北海道。媒體指出，釧路町昆布森的魚協調查發現，當地海膽有九成因不明原因死亡，秋鮭也有約330條喪生的案例。厚岸町的魚協也發現當地秋鮭死了八成左右，十勝地區則在9月下旬開始設置定置網，短短一周就撈到約4200條死亡的秋鮭。

此外，北海道的襟裳町，同樣傳出類似災情。襟裳町的魚協表示，海膽的成長需要數年的時間培育，但這次遭逢毀滅級的損害，未來幾年恐怕都將受影響。十勝地區則發現本月中旬起，海水就變得比以往混濁，推測有可能是受到赤潮影響，才出現大量死亡的案例。

來源：HTB北海道ニュース YouTube