2020世界博覽會杜拜登場 疫情以來全球最大盛會

因疫情延後的2020世界博覽會今天以盛大開幕式，在杜拜登場，預期將成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，全球規模最大的盛會。圖為開幕式。美聯社

因疫情 延後的2020世界博覽會今天以盛大開幕式，在杜拜登 場，預期將成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，全球規模最大的盛會。

首次在中東地區舉行的杜拜世博，盼在6個月展期內吸引2500萬訪客，參觀矗立沙漠中光彩耀眼的各國展館。

杜拜領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）定於格林威治時間16時40分(美東時間上午11點40分)，主持開幕儀式。他曾誇口要讓190多國參展的杜拜世博成為「史上最出色的世博」。

世博展館位於杜拜郊區，在因疫情延後舉行的一年間封閉，禁止外人進入。

各國主題館以獨特的建築造型和各種創新技術，展現參展國家的原創力和科技創新。

第一屆世界博覽會1851年在倫敦揭幕，英國當時特別為世博興建水晶宮（Crystal Palace），1889年在巴黎舉辦，則以艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為招牌。

杜拜世博仍不免受疫情影響，展場上口罩和社交距離不可少。參觀的訪客必須提供疫苗接種或核酸檢測陰性證明。

繼高達828公尺的世界最高摩天大樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）之後，2020世博將成為杜拜另一項可引以為傲的成就。

因疫情延宕的杜拜世博，對阿聯來說，未嘗不是好事一樁。阿聯12月2日將慶祝建國50週年。

被譽為未來長途旅行運輸的「超迴路列車」（Hyperloop）車廂也在展出之列；而埃及展出法老王時期的古代棺木。

中國 館是本屆世博最大國家展館之一，中國館為LED照明的燈籠造型；摩洛哥館則是以傳統的泥造手法打造的建築。

以色列在和阿拉伯聯合大公國關係正常化一年後，也積極參與杜拜世博。