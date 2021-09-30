與岸田文雄相親結婚 日本準第一夫人曾助攻外交

去年岸田文雄(左)第一次參與自民黨總裁選舉時，曾披露他在國會議員宿舍的晚餐時光，岸田裕子穿著圍裙與準備的平民菜單，一度成為話題。(取自推特)

日本 執政黨自民黨昨天選出新任總裁岸田文雄 ，將成新首相；岸田的妻子岸田裕子也將成為日本第一夫人，她與岸田文雄是相親結婚，因英語流利，在岸田任外務大臣時協助外交活動。

自民黨總裁（黨主席）選舉結果昨天出爐，由64歲的岸田文雄當選第27任總裁。由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在10月4日登場的國會臨時會被指名為日本第100任首相。

日本Sponichi Annex報導，岸田的妻子岸田裕子今年57歲，比岸田小7歲，老家位於岸田的選區廣島縣，兩人1988年透過相親結婚。

岸田裕子高中就讀廣島縣內屈指可數的升學高中廣島女學院，大學畢業於東京 女子大學。

她是英語流利的國際派，過去岸田文雄擔任外務大臣期間，曾協助岸田的外國社交活動，例如舉辦與各國駐日大使夫人聚會的茶會等。

2016年七大工業國集團（G7）的外長會議於廣島舉行，岸田裕子也向來訪的英國、法國、義大利、加拿大等外交部長夫人團導覽廣島和平紀念公園。

岸田文雄過去在前首相安倍晉三任內擔任外務大臣長達約4年半，是日本二戰後連續在任期間最長的外務大臣。

在私生活方面，岸田夫婦育有3子，主要居住於東京，岸田裕子常往返岸田選區廣島。

岸田裕子很少在媒體上公開露面，不過去年岸田文雄第一次參與自民黨總裁選舉時，曾披露他在國會議員宿舍的晚餐時光，岸田裕子穿著圍裙與準備的平民菜單一度成為話題。