我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州小學傳槍響 學生開槍致同學重傷

美歐重量級會談 鎖定3議題擴大合作

與岸田文雄相親結婚 日本準第一夫人曾助攻外交

中央社東京30日綜合外電報導
去年岸田文雄(左)第一次參與自民黨總裁選舉時，曾披露他在國會議員宿舍的晚餐時光，岸田裕子穿著圍裙與準備的平民菜單，一度成為話題。(取自推特)
去年岸田文雄(左)第一次參與自民黨總裁選舉時，曾披露他在國會議員宿舍的晚餐時光，岸田裕子穿著圍裙與準備的平民菜單，一度成為話題。(取自推特)

日本執政黨自民黨昨天選出新任總裁岸田文雄，將成新首相；岸田的妻子岸田裕子也將成為日本第一夫人，她與岸田文雄是相親結婚，因英語流利，在岸田任外務大臣時協助外交活動。

自民黨總裁（黨主席）選舉結果昨天出爐，由64歲的岸田文雄當選第27任總裁。由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在10月4日登場的國會臨時會被指名為日本第100任首相。

日本Sponichi Annex報導，岸田的妻子岸田裕子今年57歲，比岸田小7歲，老家位於岸田的選區廣島縣，兩人1988年透過相親結婚。

岸田裕子高中就讀廣島縣內屈指可數的升學高中廣島女學院，大學畢業於東京女子大學。

她是英語流利的國際派，過去岸田文雄擔任外務大臣期間，曾協助岸田的外國社交活動，例如舉辦與各國駐日大使夫人聚會的茶會等。

2016年七大工業國集團（G7）的外長會議於廣島舉行，岸田裕子也向來訪的英國、法國、義大利、加拿大等外交部長夫人團導覽廣島和平紀念公園。

岸田文雄過去在前首相安倍晉三任內擔任外務大臣長達約4年半，是日本二戰後連續在任期間最長的外務大臣。

在私生活方面，岸田夫婦育有3子，主要居住於東京，岸田裕子常往返岸田選區廣島。

岸田裕子很少在媒體上公開露面，不過去年岸田文雄第一次參與自民黨總裁選舉時，曾披露他在國會議員宿舍的晚餐時光，岸田裕子穿著圍裙與準備的平民菜單一度成為話題。

岸田文雄 日本 東京

上一則

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

延伸閱讀

新聞分析／日本自民黨總裁選舉 人氣不敵派閥

新聞分析／日本自民黨總裁選舉 人氣不敵派閥
日本自民黨新人事 麻生太郎內定黨副總裁

日本自民黨新人事 麻生太郎內定黨副總裁
岸田文雄施政 延續「安倍路線」解決日本難題？

岸田文雄施政 延續「安倍路線」解決日本難題？
日自民黨新人事 擬高市早苗任政調會長、河野太郎為宣傳部長

日自民黨新人事 擬高市早苗任政調會長、河野太郎為宣傳部長

熱門新聞

一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42
世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源調查，但可能面臨來自中國的阻力。美聯社

中國提供證據不足 WHO將重新調查新冠起源

2021-09-27 22:27

超人氣

更多 >
我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」
今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高

今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高
鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉
「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領
Prada在上海開了菜市場 滿額送提袋 人潮蜂擁一度限流

Prada在上海開了菜市場 滿額送提袋 人潮蜂擁一度限流