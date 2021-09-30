研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

自古許多帝王顯貴追求長生不死，人類壽命極限也是長期熱議話題；最新研究顯示，雖然機率微乎其微，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。

刊登於英國 「皇家 學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊的最新研究，透過分析超級人瑞（110歲或以上）和半超級人瑞（105歲或以上）的新資料，加入了這場關於壽命極限的辯論。

死亡風險通常隨人生推移漸增，研究人員的分析顯示，風險最終會趨於平穩，並維持在約50%之間。

領導這項研究的瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）統計學教授戴維森（Anthony Davison）說，超過110歲者再多活一年的機率，就像拋擲一枚公正硬幣一樣，出現正面或反面的機率皆為50%。

研究得出結論，根據目前可得資料，人類似乎可能至少活到130歲，研究結果的推斷則「意味人類壽命沒有限制」。

此研究和根據人瑞資料集所做的統計分析相符合，但戴維森說，這項研究強化了先前的結論，並使它們更精確，因為如今可取得更多資料。

團隊研究兩組資料集，第一組是國際長壽資料庫（International Database on Longevity）新釋出的來自13個國家、超過1100名超級人瑞的資料，第二組為義大利 在2009年1月至2015年12月期間，至少年滿105歲的所有人。

這項研究涉及從現有資料進行推斷，戴維森指出，「任何對極高齡的研究，無論是統計學研究還是生物學研究，都會涉及外推法」。

儘管人類理論上可以活到130歲或更高齡，戴維森表示，就算是針對110歲長者，要活到130歲的機率僅約100萬分之一，雖非天方夜譚，卻也極度不可能。

他認為，世界將可在本世紀內見證人類活到130歲，「但若沒有重大醫學和社會進展，極不可能會看到超過這個歲數的年齡」。