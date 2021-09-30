新冠病毒命名 希臘字母已用一半 世衛研議接著用星座

新冠病毒模型示意圖。(路透)

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒株以希臘字母 命名，24個字母中已用了12個，未來如果繼續出現新變異株，把24個字母都用完後，世界衛生組織（WHO）研議以星座命名。

日本朝日新聞的國際新聞網站「GLOBE+」報導，COVID-19的變異病毒株一開始是以最初發現的國家或地區來命名，WHO認為可能造成偏見與歧視，今年5月起改以希臘字母命名。

如最早在英國 發現的變異病毒株改稱Alpha株、南非發現的改稱Beta株、印度發現的改稱Delta株等。

截至今天為止，已依序命名到Mu變異病毒株，剛好用掉24個希臘字母的一半12個。

如果最後一個希臘字母Omega也用完的話，未來變異病毒株該如何命名？

報導引述英國每日電訊報（The Daily Telegraph），世衛 COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）8月時曾說，目前已經在思考接下來的命名方式，研議使用星座命名。

例如牡羊座、雙子座、獵戶座變異病毒等。國際天文學聯合會訂定的星座共有88個，學名皆為拉丁語。目前世衛法律與病毒進化等相關部門正在進行確認，採用星座命名是否會傷害某些人。

另外，世衛雖然也有討論過使用希臘神話的神祇來命名，但因發音困難等問題，最後放棄使用。