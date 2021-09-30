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日本自民黨新人事 麻生太郎內定黨副總裁

中央社東京30日專電
麻生太郎。(Getty Images)
麻生太郎。(Getty Images)

日本執政黨自由民主黨昨天選出前政調會長岸田文雄出任新總裁，將成新首相。岸田正安排黨內及閣僚新人事，打算安排副首相兼財務大臣麻生太郎擔任自民黨副總裁。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨總裁（黨主席）選舉結果昨天出爐，64歲的岸田文雄當選第27任總裁。由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在10月4日登場的臨時國會被指名為日本第100任首相。

岸田正忙著自民黨及內閣新人事的布局。在自民黨高層人事方面，副總裁（黨副主席）擬由副首相兼財務大臣麻生太郎出任。

麻生在前首相安倍晉三2012年底重新執政以後，擔任副首相兼財務大臣，至今將近9年。

此外，自民黨所謂「黨四役」的4個要職的新人事，幹事長（秘書長）擬由自民黨稅制調查會長甘利明出任、政務調查會長擬由前總務大臣高市早苗出任、總務會長擬由眾議員福田達夫出任、選舉對策委員長擬由前奧運大臣遠藤利明出任。

國會對策委員長擬由眾議員高木毅出任、組織運動本部長擬由前經濟產業大臣小淵優子出任、宣傳本部長擬由行政改革大臣河野太郎出任。

日本產經新聞報導，岸田昨天當選自民黨總裁後雖強調將打造全黨團結的事態，但進行黨內及未來政府新人事佈局還是會對在選舉中支持自己的同志論功行賞，而敵對陣營的國會議員「吃冷飯」的情況多。

自民黨內最大派閥細田派（清和政策研究會）已有將被重用的國會議員。總裁選舉中助岸田居優勢的舊竹下派（平成研究會）現任外務大臣茂木敏充有可能續任。

自民黨總裁選舉昨天進入第二輪投票時，岸田與河野對決，岸田與第一輪得票居第3名的候選人高市早苗聯盟，高市陣營對岸田的當選做出貢獻。

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