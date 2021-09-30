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金與正躋身最高決策機構 任北韓國務委員會要職

中央社／首爾30日綜合外電
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(美聯社)
北韓領導人金正恩胞妹金與正。(美聯社)

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩具影響力的胞妹金與正，已獲任命在最高政府機關北韓國務委員會（State Affairs Commission）擔任要職。

法新社報導，北韓宛如橡皮圖章的最高人民會議（Supreme People's Assembly）批准一系列改革，身為金正恩重要幕僚的金與正獲得拔擢，在北韓國務委員會擔任要職。

國務委員會至少有9名成員遭解職，包括副委員長朴鳳珠（Pak Pong Ju）與外交官崔善姬（Choe Son Hui）。在北韓領導層峰中，崔善姬是罕見的女性，她從政經驗豐富，在與美國談判時擔任要角。

北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）今天刊登8名新成員的照片，金與正因為年紀較輕且是唯一的女性而脫穎而出。

金與正與她胞兄金正恩關係親近，兩人一同到瑞士留學，在金正恩與前美國總統川普舉行高峰會，以及和南韓總統文在寅會面時，都可見金與正待在他身旁輔佐。

然而，金與正在北韓政壇究竟擔任什麼角色，一直都是各界揣測的話題，她有朝一日可能繼承她胞兄的職位，讓社會風氣保守的北韓首度出現女性領導人，這種前景也受到外界熱議。

金與正有時候會透過國營媒體放狠話，以嚴厲措辭譴責華府與首爾。令人印象深刻的是2020年6月13日，當時北韓不滿韓國未阻止脫北者空投反平壤文宣，金與正發表談話，揚言「不久後會讓你們看到沒用的北南（兩韓）共同聯絡辦公室灰飛煙滅慘況」，才3天就付諸實行。

北韓 金與正 金正恩

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