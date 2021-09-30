我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

厄瓜多監獄暴動釀逾100死 無助囚犯還打給家人求報警

編譯張君堯／即時報導
美國CNN報導，厄瓜多一座監獄近日爆發一場大規模流血衝突、造成100多人死亡以及至少52人受傷。(新華社)
美國CNN報導，厄瓜多一座監獄近日爆發一場大規模流血衝突、造成100多人死亡以及至少52人受傷。(新華社)

CNN報導，厄瓜多一座監獄近日爆發一場大規模流血衝突、造成100多人死亡以及至少52人受傷。

據報導，這場衝突28日發生在該國沿海城市亞基爾（Guayaquil）郊區的「海岸監獄」（Litoral Penitentiary）。厄瓜多監獄機構SNAI早些時候透露，這場流血衝突在該監獄的一座涼亭裡發生，是「獄內犯罪幫派之間的衝突」。

據地區警察指揮官布埃納諾（Fausto Buenaño）透露「死傷者主要是受到子彈和手榴彈的攻擊」。一名女子告訴路透社，自己當時接到身在獄中的姊妹打電話來求救，電話中提到「他們殺了我、快報警，他們需要趕快到涼亭」。

根據瓜亞斯省（Guayas）省長阿羅塞梅納（Pablo Arosemena）的說法，至少有5名囚犯被當場斬首，而特戰部隊也到場「試圖恢復秩序」，阿羅塞梅納補充道「這是一項艱苦的工作，但警察和他們的部隊已經設法恢復秩序，必須讓他們感受到國家和法律的力量」。

根據SNAI的數據，厄瓜多的監獄今年多次發生流血衝突、據悉已導致140多人死亡。為應對最近的死亡事件，政府已宣布厄瓜多監獄進入為期60天的緊急狀態，該措施允許軍隊部署到監獄、並限制囚犯的隱私權和自由結社權，以便進行搜查和其他監視。

這場衝突28日發生在該國沿海城市亞基爾郊區的「海岸監獄。厄瓜多監獄機構SNAI早...
這場衝突28日發生在該國沿海城市亞基爾郊區的「海岸監獄。厄瓜多監獄機構SNAI早些時候透露，這場流血衝突在該監獄的一座涼亭裡發生，是「獄內犯罪幫派之間的衝突」。(新華社)

監獄 警察 緊急狀態

上一則

爸媽結婚靜不住 3歲童突當眾「翻跟斗」逗笑全場

下一則

西班牙火山爆發燒毀四周 只有「這棟例外」被譽奇蹟

延伸閱讀

白思豪赴雷克島 第2任期首次…環境惡劣 今年已11囚死於監獄

白思豪赴雷克島 第2任期首次…環境惡劣 今年已11囚死於監獄
新聞眼／蔡政府買疫苗慢半拍 打疫苗也不及格

新聞眼／蔡政府買疫苗慢半拍 打疫苗也不及格
南加弒母案被告拒用藥染新冠亡 檢：沒人該負責

南加弒母案被告拒用藥染新冠亡 檢：沒人該負責
印度法庭爆槍戰 2槍手偽裝律師 槍殺黑幫囚犯後遭擊斃

印度法庭爆槍戰 2槍手偽裝律師 槍殺黑幫囚犯後遭擊斃

熱門新聞

一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望