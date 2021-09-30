厄瓜多監獄暴動釀逾100死 無助囚犯還打給家人求報警

美國CNN報導，厄瓜多一座監獄近日爆發一場大規模流血衝突、造成100多人死亡以及至少52人受傷。(新華社)

CNN報導，厄瓜多一座監獄 近日爆發一場大規模流血衝突、造成100多人死亡以及至少52人受傷。

據報導，這場衝突28日發生在該國沿海城市亞基爾（Guayaquil）郊區的「海岸監獄」（Litoral Penitentiary）。厄瓜多監獄機構SNAI早些時候透露，這場流血衝突在該監獄的一座涼亭裡發生，是「獄內犯罪幫派之間的衝突」。

據地區警察 指揮官布埃納諾（Fausto Buenaño）透露「死傷者主要是受到子彈和手榴彈的攻擊」。一名女子告訴路透社，自己當時接到身在獄中的姊妹打電話來求救，電話中提到「他們殺了我、快報警，他們需要趕快到涼亭」。

根據瓜亞斯省（Guayas）省長阿羅塞梅納（Pablo Arosemena）的說法，至少有5名囚犯被當場斬首，而特戰部隊也到場「試圖恢復秩序」，阿羅塞梅納補充道「這是一項艱苦的工作，但警察和他們的部隊已經設法恢復秩序，必須讓他們感受到國家和法律的力量」。

根據SNAI的數據，厄瓜多的監獄今年多次發生流血衝突、據悉已導致140多人死亡。為應對最近的死亡事件，政府已宣布厄瓜多監獄進入為期60天的緊急狀態 ，該措施允許軍隊部署到監獄、並限制囚犯的隱私權和自由結社權，以便進行搜查和其他監視。