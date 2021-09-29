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諾貝爾和平獎下月揭曉 這幾位女性奪獎呼聲高

中央社／奧斯陸29日綜合外電報導
今年的諾貝爾和平獎得主將於10月8日揭曉，美國首位參選州長的非裔女性艾布蘭也難名單之列。（路透）
今年的諾貝爾和平獎得主將於10月8日揭曉，美國首位參選州長的非裔女性艾布蘭也難名單之列。（路透）

今年的諾貝爾和平獎得主將於10月8日揭曉，挪威專家今天表示，看好白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭、瑞典環保少女童貝里，或捍衛新聞自由的組織拿下這項殊榮。

諾貝爾和平獎的獎金高達100萬美元，得主由挪威國會任命的5位評委決議，並將於10月8日在挪威首都奧斯陸（Oslo）揭曉。

奧斯陸和平研究中心（PRIO）主席烏達爾（Henrik Urdal）表示，無國界記者組織（RSF）和保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）等捍衛新聞自由組織，在本屆諾貝爾和平獎的主要競爭者之列。

他說：「這與針對獨立報導重要性的廣泛議論，和為民主政府打擊假新聞，相互共鳴。」

對抗全球暖化的相關人士也可能受評委青睞，這之中最具盛名的就屬18歲的氣候社運家童貝里（Greta Thunberg）。

研究諾貝爾和平獎的歷史學家史文（Asle Sveen）表示：「聯合國安全理事會已針對氣候變遷負面影響可能對國際和平與安全構成風險表達關切。」

烏達爾和史文過去都曾成功預測諾貝爾和平獎得主，包含一些獲獎前國際知名度相對較低的組織或個人。

他們兩人皆看好季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）為獎項的頭號競爭者；這位白俄異議人士自去年開始領導民眾對抗總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

「歐洲最後的獨裁者」魯卡申柯在去年大選連任成功，但季哈諾夫斯卡婭被歐美國家普遍視為實質當選人，她的支持者則稱這是場被操縱的選舉。季哈諾夫斯卡婭也於選後不久被迫流亡立陶宛。

烏達爾說，白俄政府是世界上最暴虐政權之一，但民眾的抗議行動大致為非暴力，「那將是一個在世界各地引發共鳴的獎項，也將被視為我們對許多國家有些專制加劇的普遍反應」。

今年的諾貝爾和平獎得主將從329個獲得提名的組織或個人中選出，不過完整提名名單將被保密50年。

路透社訪問的挪威議員透露，季哈諾夫斯卡婭、童貝里、身陷囹圄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）和美國首位參選州長的非裔女性艾布蘭（Stacey Abrams），以及世界衛生組織（WHO）皆在角逐諾貝爾和平獎之列。

今年的諾貝爾和平獎得主將於10月8日揭曉，挪威專家今天表示，看好白俄羅斯反對派領...
今年的諾貝爾和平獎得主將於10月8日揭曉，挪威專家今天表示，看好白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。（美聯社）

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