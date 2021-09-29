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對中關係 岸田文雄估比菅義偉時和緩

記者蔡佩芳、國際組／綜合報導
前政調會長岸田文雄（起立者）當選自民黨第27任總裁，並將成為第100任首相。歐新社
前政調會長岸田文雄（起立者）當選自民黨第27任總裁，並將成為第100任首相。歐新社

岸田文雄當選日本自民黨新任總裁，對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）表示歡迎，認為台灣是日本在經濟等方面重要夥伴。相較於極右派的高市、不按常理出牌的河野，穩健的岸田出線，反而可說讓美中台和日本各方都鬆一口氣。

日本產經新聞日前報導，岸田曾在網路政見討論會上說：「台灣對日本來說，是在經濟等方面重要的夥伴。」他對台灣申請加入CPTPP表示歡迎，但也對台灣能否因應高水準的CPTPP，表達冷靜關注的態度。

岸田有意持續強化日台關係。台灣希望以觀察員身分參與世界衛生大會，岸田認為，「以共享各種知識的形式進行合作很重要」。至於一旦台灣發生事態，岸田認為，將遵循日本安全保障關連法因應。

岸田在黨內率領的派系岸田派，又稱「宏池會」，由前首相池田勇人創設。宏池會歷來對中國態度較友善，一般預料，新政權會在迴避刺激中國前提下，深化與台灣交往，對中關係可望比菅義偉時期和緩。

宏池會是自民黨內歷史最悠久的派閥，屬保守穩健派，極為重視美日安保，岸田在安倍政權時期曾先後出任外務、防衛大臣，嫻熟外交安保事務，可望繼承安倍以降的外交路線，讓美國安心；而岸田個人溫和特質，出身二戰曾遭核子彈侵襲的廣島，特別強調和平主義，言行上不易有「意外」。

不過，前首相安倍晉三欽點的高市早苗在黨魁選戰展現對中強硬立場，在選戰中異軍突起。過去被視為對中鴿派的岸田，因此在這次選戰中升高對抗中國態度，表示將新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國侵害人權等問題。

岸田過去不太贊成安倍的修憲主張，對於安倍力主日本應保有攻擊敵方能力也持保留態度，如今岸田改口稱日本保有攻擊敵方能力是「有力選項」，應加以討論。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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