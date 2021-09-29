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岸田文雄將任日本新首相 學者：岸田勝選對台最好

記者張加／即時報導
日本自民黨總裁選舉由岸田文雄(左二)勝出。歐新社
日本自民黨總裁選舉由岸田文雄(左二)勝出。歐新社

決定日本新任首相的自民黨總裁選舉29日舉行，首輪投票未有人得票過半，進入第二輪決選，由前外務大臣岸田文雄出線；學者郭育仁表示，岸田文雄勝選對台灣相對較好。

首輪投票岸田文雄共取得256票，其中146票為國會議員票，黨魁熱門候選人、行政改革大臣河野太郎獲255票居次。值得注意的是，另一位候選人、前總務大臣高市早苗取得188票，其中有114票為國會議員票，所得國會議員票比河野太郎還多。

國策研究院執行長、當代日本研究學會會長郭育仁在第一輪結束後受訪表示，高市早苗拿到114票國會議員票，可見前首相安倍晉三展現其政治影響力；進入第二輪，若無意外，岸田文雄會勝出，因為高市早苗拿到的國會議員票，應會移到岸田文雄。

郭育仁指出，基於幾位候選人過去幾個月的談話，他認為岸田文雄擔任首相對台灣最好，因為岸田文雄獲黨內保守派大老支持，他執政黨內不太會發生爭吵。

郭育仁說，岸田文雄有意強化對台支持與合作，因為他認為新疆、香港之後，中國下一個目標就是台灣，如果台海出事，日本也不能置身事外。

郭育仁表示，河野太郎雖曾提到中國對日本的安全威脅，但在政見會對台灣沒有明確表態；河野太郎對中態度相對比較搖擺。

至於蔡英文總統日前與高市早苗視訊通話，但高市早苗未勝選，引外界質疑是否押錯寶；郭育仁說，不認為蔡英文押錯寶，因為與高市早苗之間的視訊會議，基本上背後也是安倍推動，而安倍對台友好，也仍有一定的政治影響力。

此外，郭育仁指出，高市早苗拿到這麼多國會議員票，對岸田文雄也是好事，因此對岸田文雄而言，高市早苗是「友軍」，相信未來會受重用。

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