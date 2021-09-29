前外相岸田文雄當選自民黨主席 將任日本新首相

日本執政黨自民黨黨魁選舉，候選人為河野太郎（左起）、岸田文雄、高市早苗和野田聖子，最後由岸田勝出。（路透）

日本 自民黨主席選舉結果出爐，前外務大臣岸田文雄兩輪投票 都以最高票，取得完全勝利。第二輪投票，岸田以257票對170票，勝過河野太郎當選。他也將成為日本第100任總理大臣。

日本是內閣制，如無意外，執政黨主席即總理。岸田確定當選後，將隨即展開黨內人事的布局，人事可望明日就會明朗。10月4日將舉行國會臨時會，舉行首相指名選舉，選出岸田出任新總理。

相關報導指出，本屆眾議院 任期將在10月21日屆滿，根據公職選舉法，眾議院改選可在任期屆滿後舉行。自民黨規畫時程為8日新任總理赴眾議院施政方針報告、11至13日進行參眾兩院的政黨代表質詢，之後再解散眾議院改選，投票日可能落在11月7日。

岸田在選戰中主打新冠肺炎防疫對策與經濟政策，提出令和版所得倍增計畫，相較於安倍經濟學，更強調成長與分配並重，將設立經濟安全保障擔當大臣；同時他也拋出將推動適應新時代變化的修憲案。

在外交與安保方面，岸田提出「信賴」與「三覺悟」，三覺悟包括誓死捍衛民主主義、誓死守護日本和平與安定、主導能為人類未來有所貢獻的國際社會。岸田主張，強化美日同盟，推進島嶼防衛合作；強化海上保安廳的能力與自衛隊的合作，為了應對中國海警船入侵日本領海，將研議修正海上保安廳法、自衛隊法制定經濟安全保障推進法。

岸田所屬的宏池會雖然是保守左派，但在這次選戰中，與右派色彩濃厚的高市結盟。岸田在競選辯論與訪談中，支持台灣加入CPTPP；同意日本國會針對中國侵害人權的問題發表譴責，並提出要設立人權問題輔佐官，專門應對中國和新疆人權議題。對於是否參拜靖國神社，岸田沒有拒絕，表示要評估當時時期、狀況，再考慮是否參拜。

不過，由於岸田出身廣島，對於美英協助澳洲打造核動力潛艦，日本是否也應持有核動力潛艦？相較於其他候選人，岸田態度保留，僅表示需要思考日本安全保障體制，應該要做到什麼樣的程度。

這次黨主席的參選者包括64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，及61歲的前總務大臣野田聖子。民調中獲得高人氣的河野，開票結果不如預期。第一輪選舉中，河野拿下255票、岸田256票、高市188票、野田63票。