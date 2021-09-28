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澳洲放鳥 希臘接手與法國簽協議：購入3艘最新巡防艦

編譯張君堯／綜合報導
希臘和法國簽署一項價值數十億歐元的軍事協議，兩國領導人稱讚這項協議是朝著在非洲大陸深化軍事合作邁出的「大膽第一步」。（歐新社）
希臘和法國簽署一項價值數十億歐元的軍事協議，兩國領導人稱讚這項協議是朝著在非洲大陸深化軍事合作邁出的「大膽第一步」。（歐新社）

希臘和法國簽署一項價值數十億歐元的軍事協議，兩國領導人稱讚這項協議是朝著在非洲大陸深化軍事合作邁出的「大膽第一步」。

「衛報」報導，在經歷澳洲「放鳥」潛艦訂單後，法國28日宣布與希臘達成具有里程碑意義的協議。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示「歐洲人必須擺脫他們天真的一面，這項協議是兩國為捍衛地中海共同利益所建立更深入的『戰略夥伴關係』的一部分」，並強調該協議不僅是對法國國防生產具有信心的標誌，而且還是「邁向歐洲戰略自主的大膽第一步」。

根據報導，這項價值高達50億歐元（約58.4億美元）的協議中，法國將在2025年之前向希臘交付3艘最先進的Belharra級巡防艦，同時還提供加購第4艘的選項。

2位領導人都堅稱「這筆交易不針對任何其他人」，同時為了強調希臘與美國深化的防務關係不會受到影響，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示「將很快與華盛頓當局續簽一項防務合作協議」，米佐塔基斯還表示「今天對希臘還有法國來說是歷史性的一天，我們與馬克宏總統有著共同的願景，即發展必要的防禦能力以及歐洲自主應對未來挑戰的能力」。

馬克宏 美國 澳洲

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