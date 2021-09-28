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英國外委會主席示警 大學院校過度依賴中國資金

中央社倫敦28日專電
保守黨籍的圖根哈特（Tom Tugendhat，圖）27日在英國「泰晤士報」撰文指出，英國對中國出口的各項服務中，以教育為最大宗，今年各大學院校的中國學生人數更創下新高紀錄，這意味部分英國大學院校一年的各項費用總收入約1/4來自中國。Getty Images
保守黨籍的圖根哈特（Tom Tugendhat，圖）27日在英國「泰晤士報」撰文指出，英國對中國出口的各項服務中，以教育為最大宗，今年各大學院校的中國學生人數更創下新高紀錄，這意味部分英國大學院校一年的各項費用總收入約1/4來自中國。Getty Images

英國今年的中國留學生人數創歷史新高，不少頂尖學術機構遭揭露收受大筆中國資金。英國國會外交委員會主席圖根哈特示警，高等教育和研究機構過度依賴中資恐有違英國國家安全利益。

根據英國高等教育統計局（HESA）統計，自2012-2013學年以來，在英國接受高等教育的中國公民人數每學年都超過來自歐洲聯盟（EU）成員國的相關學生人數總和，且差距逐年拉大；近10年來，中國學生已是英國各高等教育機構的最大外國學生來源。

中國官方數據顯示，至今年5月，約有21萬6000名中國學生在英國各大學院校就讀。

保守黨籍的圖根哈特（Tom Tugendhat）27日在英國「泰晤士報」撰文指出，英國對中國出口的各項服務中，以教育為最大宗，今年各大學院校的中國學生人數更創下新高紀錄，這意味部分英國大學院校一年的各項費用總收入約1/4來自中國。

此外，圖根哈特指出，英國各大學院校與中國的大學及企業簽有多項合作協定，領域涵蓋具高度戰略價值的航太工程、生命科學、奈米科技、資通訊等，並持續收受背後有北京撐腰的中資企業每年數千萬英鎊挹注研究計畫。他質疑，如此高度依賴特定單一國家的資金，是否符合英國的國家利益。

圖根哈特強調，問題關鍵在於英中關係缺乏信任。此外，證據顯示中國國家主席習近平正在打造一個更加集權、自信、較以往樂於動用經濟脅迫手段的中國。

考量習近平的野心，英國必須儘快調整對中國的立場，並重新評估各項與中國的互動及夥伴關係是否符合英國的國家利益。各大學院校擺脫對中國的過度依賴會是一個好起點。

圖根哈特同時也是保守黨「中國研究小組」（China Research Group）領導人。「中國研究小組」近日呼籲政府徹底檢視英國各大學院校及研究機構與北京或中資的連結並造冊紀錄。相關主張獲保守黨籍前英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）及赫格（William Hague）支持。

「中國研究小組」指出，部分學者既獲英國政府補助，同時又與涉及中共軍方或軍工業的中國各大學和企業合作，管道包括為獲得中資挹注的英國研究機構工作。

韓特說，英國在21世紀必須解決的兩大課題除了氣候變遷，另一個就是找到符合英國國家安全與價值觀的、與日益壯大的中國共存的方式。

中國留學生 英國 教育

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