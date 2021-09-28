德國保守派輸掉國會大選 拉謝特面臨下台壓力

德國基民/基社聯盟總理候選人拉謝特（Armin Laschet）儘管輸掉國會大選仍不放棄組閣，但他今天面臨越來越大的下台壓力，令事態更加複雜。美聯社

德國 基民/基社聯盟總理候選人拉謝特（Armin Laschet）儘管輸掉國會大選仍不放棄組閣，但他今天面臨越來越大的下台壓力，令事態更加複雜。

法新社報導，中間偏左的社會民主黨 （SPD）以25.7%得票居首，現任總理梅克爾 （Angela Merkel）所屬的保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）得票24.1%，是二戰以來最差選戰成績。

然而拉謝特並沒認輸，表示準備與綠黨、自由民主黨協商組閣。

拉謝特坦承，他對於選舉結果並不滿意，但他也堅稱「沒有任何一個政黨」，甚至社民黨也不能宣稱於26日的大選中贏得了執政權。

但要求拉謝特承認敗選並下台的呼聲越來越高，部分甚至來自黨內。

德國萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）的基民黨議員戴姆斯（Ellen Demuth）在推特發文表示：「你已經輸了，請有自知之明，避免給基民黨帶來更多傷害並下台。」

基民黨青年部領袖庫班（Tilman Kuban）說：「我們輸掉了這場選舉。不必多說。」

薩克森邦（Saxony）基民黨青年部主席明德萊恩（Marcus Muendlein） 呼籲要有「真正的全新開始」，並稱「只有我們的黨魁、總理候選人拉謝特辭職才能做到」。

新當選的基民黨與基社黨國會議員今天稍晚將在選後第一次坐下來會談，過程預料不會平靜。