我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫是做大腸鏡檢查

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

俄國反對派領袖納瓦尼 面臨新一輪極端主義指控

中央社莫斯科28日綜合外電報導
俄國調查人員今天表示，已對遭到監禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）及同夥展開新一輪的「極端主義」指控。美聯社
俄國調查人員今天表示，已對遭到監禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）及同夥展開新一輪的「極端主義」指控。美聯社

俄國調查人員今天表示，已對遭到監禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）及同夥展開新一輪的「極端主義」指控。

法新社報導，俄羅斯負責調查重大犯罪的調查委員會（Investigative Committee）聲明表示，納瓦尼在2014年之前就「成立並主持極端主義網絡」，目的是「顛覆俄羅斯聯邦的憲法體制基礎」。

調查人員稱，納瓦尼和他的同夥伏科夫（Leonid Volkov）、日丹諾夫（Ivan Zhdanov）涉嫌經營「極端主義網絡」，他的得力助手索波爾（Lyubov Sobol）與多名同夥則被指控參與極端主義網絡。

納瓦尼是俄國總統普亭（Vladimir Putin）的最大國內反對者，他在今年1月被捕，位在全國的辦公室與反貪腐基金會（FBK）都被宣告為「極端主義」並遭禁。

納瓦尼與他的盟友近幾個月來成為無數指控的攻擊目標，被他們與支持者形容為反抗普亭20年政權而遭到報復。

調查人員在聲明中指控納瓦尼和同夥建立一系列社群媒體帳號與反貪腐基金會網站，「目的是宣傳犯罪行動」。

調查委員會稱：「這些極端主義網絡的非法行動，目標是抹黑當局與當局政策。」

若遭到定罪，納瓦尼、伏科夫和日丹諾夫可能面臨6到10年牢獄之災，索波爾和其他活動人士則可能被判處2到6年有期徒刑。

伏科夫和日丹諾夫等多名納瓦尼最親近盟友，大多都已逃離俄國。

納瓦尼 俄國 普亭

上一則

缺油危機惡化 英國交通大臣籲民眾勿用寶特瓶裝汽油

下一則

日英強化防衛合作抗中 10月啟動締結協定談判

延伸閱讀

俄公布普亭愜意度假照 這次沒有裸上身

俄公布普亭愜意度假照 這次沒有裸上身
普亭有望連任至2036年 擁國會2/3席次達修憲最低門檻

普亭有望連任至2036年 擁國會2/3席次達修憲最低門檻
選前逮捕政敵、禁參選 普亭政黨料續掌俄國會

選前逮捕政敵、禁參選 普亭政黨料續掌俄國會
俄國會大選投票 普亭政黨續保多數無懸念

俄國會大選投票 普亭政黨續保多數無懸念

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」
殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限