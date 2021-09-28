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瑞典住宅爆炸起火 警方：疑有人放置爆裂物

中央社瑞典哥特堡市28日綜合外電報導
瑞典哥特堡市（Gothenburg）一棟住宅大樓今晨爆炸起火，造成至少4人重傷。美聯社
瑞典哥特堡市（Gothenburg）一棟住宅大樓今晨爆炸起火，造成至少4人重傷。美聯社

瑞典哥特堡市（Gothenburg）一棟住宅大樓今晨爆炸起火，造成至少4人重傷。由於爆炸案「非意外導致」，當地警方正在調查是否有人蓄意將爆裂裝置放在現場。

哥特堡市中心住宅區爆炸案發生後，至少有16人被緊急送往醫院治療。

在起火的建築物裡，樓梯間和門窗不斷冒出灰色濃煙，消防隊員努力搶救出多名住戶，也有人將床單繫成一條長繩，從陽台垂降至地面逃生。

劫後餘生的大樓住戶艾爾曼（Anja Almen）表示，剛過清晨5時、也就是爆炸發生約15分鐘後，她聽見街上傳來騷動聲，「我走到陽台上一看，嚇了一大跳，到處都是煙，每個樓梯間都冒出濃煙」。她逃出大樓後，看見「裝設雲梯的消防車，從建築物裡救了很多人出來」。

薩爾葛蘭斯卡大學醫院（Sahlgrenska University Hospital）發言人表示，3名女性和1名男子在爆炸案中受到重傷，正接受治療。瑞典廣播電台（SR）則報導，約有25人送醫。

案發後警方就事故原因展開調查。警方表示，火勢已獲控制，住戶亦全數撤出。緊急情況應變單位排除了瓦斯外洩造成意外的可能性。

警方發言人福克斯柏里（Thomas Fuxborg）在記者會上表示：「我們相信，這起爆炸案並非自然因素造成。」他還說，「可能」有人將爆裂物放在事發現場。

近年瑞典的幫派犯罪案件不斷增加。許多敵對組織都會使用炸藥和武器來解決爭端。

瑞典內政部長達姆貝里（Mikael Damberg）告訴瑞典通訊社（TT）：「這真的太可怕了。我對瑞典警方有很大的信心，相信他們會善用所有必要資源，讓案情水落石出。」

瑞典哥特堡市（Gothenburg）一棟住宅大樓今晨爆炸起火，造成至少4人重傷。...
瑞典哥特堡市（Gothenburg）一棟住宅大樓今晨爆炸起火，造成至少4人重傷。美聯社

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