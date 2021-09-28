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北韓再射飛彈 聯大演說籲美韓永久停止軍演

編譯李京倫／報導
東京街頭巨型螢幕28日播放北韓當天發射飛彈的電視新聞，一名行人路過。（歐新社）
東京街頭巨型螢幕28日播放北韓當天發射飛彈的電視新聞，一名行人路過。（歐新社）

南韓軍方表示，北韓28日上午6點40分左右，從北部慈江道舞坪里附近，向東試射一枚短程彈道飛彈。紐約時報報導，北韓發射飛彈後不久，北韓駐聯合國大使金星在紐約聯合國大會演說，要求美國停止與南韓的軍事演習，並撤除部署在朝鮮半島的戰略武器。

韓聯社報導，金星表示北韓發射飛彈與他在聯合國大會談話無關。他說，北韓雖有能力抵禦外力侵略，但「不想用在任何人身上，不會危及美國或南韓等周邊國家安全」。金星這番談話，被解讀為北韓願意和美韓重啟對話。

金星說，美國若想要朝鮮半島和平，必須結束對北韓的「敵對政策」。紐時說，敵對政策通常指美國與南韓舉行軍演、美國在南韓駐軍和聯合國針對北韓發展核武和彈道飛彈實施制裁。

金星說，美國邁向談判的第一步，包括「永久停止與南韓共同舉行軍事演習」，並永久停止在朝鮮半島內部和周遭「部署各類戰略武器」。

三天前，北韓領導人金正恩胞妹金與正才提到兩韓舉行峰會的可能性。她要求南韓捨棄不公平的雙重標準、敵對政策和言行，表示在公正性得到保障且相互尊重情況下，才可能舉行南北韓高峰會，並宣告韓戰正式結束。這番談話令外界對兩韓恢復對話審慎樂觀。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進告訴法新社：「北韓似乎想知道，南韓在改善兩韓關係與正式結束韓戰的意願上有多真誠。平壤當局將在今天的試射後關注與研究南韓總統文在寅的反應，以決定他們後續要做的事，如恢復兩韓熱線。」

美軍印太司令部發表聲明說，美方評估北韓這次試射不會對美國人員、領土或盟邦構成立即威脅，但射彈行動凸顯北韓非法武器系統破壞穩定。

美國國務院也發聲明譴責北韓：「此舉違反多項聯合國安全理事會決議，並威脅到北韓鄰國與國際社會。我們仍致力透過外交途徑接觸，呼籲他們進行對話。」

北韓自從2019年與美國川普政府談判破裂後，恢復試射短程彈道飛彈。北韓上次試射飛彈是在本月15日，發射兩枚彈道飛彈，違反多項禁止北韓發展和測試彈道飛彈與核武的聯合國安理會決議。

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