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梅克爾在位16年 亂世最穩定力量

國際組／綜合報導
德國國會大選26日投票截止、媒體發布出口民調後，基民黨總理候選人拉謝特（右）在位於柏林的黨總部向支持者發表談話，總理梅克爾（左）站在一旁。（美聯社）
德國國會大選26日投票截止、媒體發布出口民調後，基民黨總理候選人拉謝特（右）在位於柏林的黨總部向支持者發表談話，總理梅克爾（左）站在一旁。（美聯社）

當歐洲和美國威權民粹政治人物勢力抬頭，德國總理梅克爾被外界封為「自由世界領袖」。67歲的梅克爾在位之久，被冠上德國「永遠的總理」稱號。她仍受歡迎，若尋求連任，可能會贏得創紀錄的第五任期，但她早在2018年基民黨地方選舉挫敗後，就宣布將急流勇退，如今她將在德國新政府組成後，結束16年執政。

法新社報導，梅克爾的支持者說，她的行事風格溫和且具有凝聚力，提供穩健務實方式帶領德國度過無數全球危機。但批評她的人說，她的領導風格是得過且過，堅持滿足最大共識，卻未能替歐洲和德國未來數10年發展做準備。

目前可以確定的是，沒有梅克爾，她的基民黨在全國大選得票率首度跌破3成，是創黨70年來新低，德國也將面臨破碎的政治板塊。她的接班人拉謝特人氣一直低落。

梅克爾執政風格以穩健著稱，10多年來她的幾項重大政策轉向，多半反映德國社會大多數人的願望。例如2011年日本福島核災後，她決定德國逐步廢除核電，這使得基民黨擴大支持者結構，吸引到更多女性和都會選民。

梅克爾採取過的最大膽行動，是2015年開放德國邊界讓100多萬尋求庇護者進入。雖然有許多德國人認同梅克爾的人道主義，但這也讓反移民的德國極右派另類選擇黨坐大，在二戰後首度進入國會。

在歐債危機期間，梅克爾成為歐洲最受仰賴的領袖。當時德國堅持負債累累的歐元區國家必須大砍支出，才能拿到國際紓困貸款。那時抗議人士稱梅克爾是「撙節女王」，並用諷刺畫將她扮成納粹。但捍衛梅克爾的人則說，多虧她歐元區才不致瓦解。

她的國際聲望仍居高不下。根據美國智庫皮尤研究中心本周公布的調查，在全球多數民主國家中，絕大多數民眾相信梅克爾在國際事務上能做出正確決定。

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