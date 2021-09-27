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2度挑戰首相大位 岸田文雄力圖轉型表現親和力

中央社東京27日綜合外電報導
日本自民黨總裁選舉候選人岸田文雄。(美聯社)
日本自民黨總裁選舉候選人岸田文雄。(美聯社)

決定日本新任首相的執政黨自民黨總裁選舉29日投開票，前自民黨政調會長岸田文雄最早表態參選，但民間人氣遠不及對手河野太郎，他近期積極展現親和力，要擺脫「太認真」形象。

自民黨總裁（黨主席）選舉登記參選者包括64歲的岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革大臣河野太郎及61歲的自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

岸田曾獲安倍栽培接班 不敵菅義偉落敗

岸田文雄是眾議院廣島第一選區眾議員，至今當選9屆。他在前首相安倍晉三2012年12月再度執政後，歷練外務大臣、防衛大臣、自民黨政務調查會長等要職。

安倍曾著力栽培岸田接班，也曾在媒體採訪中點名岸田是適合接任首相的人選之一；去年安倍宣布因病請辭後，岸田首度參選總裁，希望以成為安倍欽點接班人的策略上位，但竄出獲得各大派系支持的大黑馬菅義偉，橫掃黨內約7成選票，岸田以第二名落敗。

今年總裁選舉，岸田在8月下旬率先表態要參選，他認為去年敗選是因為自己能力不足，一年來傾聽許多國民的心聲，並做成筆記，一年內就寫了3本，展現自己的「傾聽力」。

岸田穩健的作風讓他獲得許多黨內國會議員支持，但被認為「太認真」的個性，導致他在民間的個人魅力遠遠比不上最大競爭對手河野太郎。

相較於河野的推特有超過242萬人追蹤，高居政界第一，岸田的推特追蹤人數至今只有約6萬多人。

日本近期各家媒體民調都顯示，岸田在國會議員票微幅領先河野居第一，但黨員票卻是河野遙遙領先岸田，使得岸田綜合支持度屈居第二。

目前評估總裁選舉4位候選人在首輪投票都無法單獨獲過半數選票，要靠第二輪投票決勝負幾乎已成定局。由於第二輪投票將由首輪投票前兩名對決，且議員票比重將大幅提升，較獲議員支持的岸田若能順利進入第二輪，將很有機會逆轉勝。

不過岸田能否順利挺進第二輪還有變數，這次選戰安倍改挺同屬保守派議員的高市早苗，不僅公開力挺，還親自打電話給多名國會議員為高市拉票。

高市目前在議員票和黨員票的民調都排行第三，近期聲勢急起直追，目標也是要以第二名挺進第二輪投票尋求逆轉勝，對岸田造成相當大的威脅。

岸田積極展現親和力 要擺脫「太認真」形象

岸田除了穩住腳步，也積極地利用網路，想展現親民的一面，極力擺脫「太認真」的包袱，以謀求基層支持。

他在網路上開設名為「岸田BOX」的意見箱，接受網友發問；找來太太裕子與長男翔太郎助陣，一起在Instagram上挑戰「家族直播」；甚至在SNS上介紹自己的晚餐菜單，表現自己的日常生活。

岸田在Youtube直播的政見發表會中，除了談政策，也樂意回答偏向私人的軟性問題，例如被問及是否會看漫畫，岸田回應，他有在看，對於現在熱門的漫畫他也都努力地看，包括「鬼滅之刃」他已經全部看完。

岸田幕僚說，什麼都會去嘗試，這就是岸田文雄。

出身政治世家 日本二戰後在任最久外務大臣

今年64歲的岸田文雄出生於1957年7月29日，他是政治世家的政三代，祖父與父親都是眾議員。岸田從早稻田大學法學部畢業後，曾進入金融業工作，之後擔任父親的秘書，1993年首次當選眾議員。

他在黨內率領派系岸田派，又稱「宏池會」，該派系由前首相池田勇人創設，派內的大平正芳、鈴木善幸與宮澤喜一都當過首相。

岸田首度被延攬入閣，是前首相安倍晉三第一次執政時期的2007年，擔任沖繩暨北方擔當大臣；自民黨失去政權成為在野黨後，岸田出任黨內的國會對策委員長，是自民黨在國會論戰的總指揮官。

2012年安倍第二次執政後，岸田擔任外務大臣長達約4年半，成為日本二戰後連續在任期間最長的外務大臣，任內政績包括促成時任美國總統歐巴馬訪問曾遭原子彈轟炸的廣島，以及推動日韓間就慰安婦問題達成共識等。

他2017年出任黨內要職政務調查會長，去年參選總裁選舉敗給現任首相菅義偉後，目前沒有擔任重要職務。

岸田的座右銘是「春風待人」（春風接人），意為「如春風般溫柔地對待他人」；雖然岸田的確被外界評價如同他的座右銘一般語氣溫和、為人誠實，但也有人認為他太過認真。

另一方面，岸田有著好酒量，是日本政界數一數二的「酒豪」，擔任外務大臣期間，曾與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）用伏特加拚酒不分勝負。

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