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進步與恐同並存 德國首度選出跨性別議員

中央社柏林27日綜合外電報導
綠黨跨性別議員當選人甘瑟荷。(路透)
綠黨跨性別議員當選人甘瑟荷。(路透)

德國26日舉行國會大選，綠黨（Greens）的2名跨性別女性候選人成功當選，締造歷史。這是德國選民首次投票選出跨性別議員。

44歲的綠黨跨性別議員當選人甘瑟荷（Tessa Ganserer）告訴路透社：「這是一次歷史性勝利，不僅對綠黨而言，對跨性別解放運動和整個酷兒社群更是如此。」她還說，這項選舉結果是社會開放、包容的象徵。

甘瑟荷於2013年首度獲選為德國面積最大、人口第二多的巴伐利亞邦（Bavaria）議員，當時他的名字叫做馬庫斯（Markus Ganserer）。2018年10月，他成功連任後不久，就在社群媒體上「出櫃」，並宣布改名為泰莎，引發一陣輿論騷動。

甘瑟荷表示，她當選後的優先要務，就是去更改身分證件上的性別。

育有2子的甘瑟荷也說，她希望推動立法，讓女同性戀伴侶可以收養子女。

另名跨性別新科議員斯拉維克（Nyke Slawik）對當選北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）議員感到難以置信。

斯拉維克曾呼籲制定全國行動計劃，對抗恐同與跨性別恐懼症，並修改聯邦反歧視法。

德國早在1969年就將同性戀除罪化，同性婚姻則於2017年正式合法化。

不過，據德國警方統計，去年針對同性戀、雙性戀和跨性別等（LGBT+）的仇恨犯罪暴增36%，這顯示部分地區的恐同現象有上升趨勢。

德國 同性戀 社群媒體

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