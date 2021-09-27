德媒：德國人渴望改變 蕭茲：民意要「紅綠燈聯盟」

德國國會大選得票最多的社會民主黨總理候選人蕭茲(中)，27日在社民黨柏林總部接受支持者鼓掌歡呼，和獻上與社民黨代表色相同的紅、白色鮮花。(美聯社)

德國 國會大選官方初步計票結果27日出爐，中間偏左的社會民主黨險勝，得票率只比排名第二、總理梅克爾 所屬基督教民主黨、基督教社會黨聯盟多1.6個百分點。基民黨並未認輸，表示仍將尋求組閣。不論社民黨或基民黨，都必須拉攏另外兩個小黨，才能組成國會多數執政聯盟。社民黨表示，將尋求與綠黨和自由民主黨組閣。

社民黨以25.7%得票率獲勝，基民、基社聯盟以24.1%居次，是創立70年來首次低於三成。綠黨以14.8%排第3，是首次在聯邦層級選舉中得票率超過一成，接著是得票率11.5%的自由民主黨。

南德意志報說，開票結果顯示「德國人渴望改變，但也有點害怕」。

63歲的社民黨總理候選人蕭茲 ，目前是梅克爾左右共治大聯合政府的副總理兼財政部長。他27日在社民黨柏林總部接受支持者鼓掌歡呼和獻上與社民黨代表色相同的紅、白色鮮花，他說，選民已用選票告訴基民黨，執政16年後該轉為在野黨了。

蕭茲說：「要由誰來組閣，選民已表達得非常清楚。他們賦予社民黨、綠黨和自民黨力量，明確授權這3黨組閣(被稱為「紅綠燈聯盟」)。」

60歲的基民黨總理候選人拉謝特並未認輸，他表示「並非總是第一名的政黨當總理」，而是要看誰能組成政府。蕭茲和拉謝特都表示，他們的目標是在耶誕節前達成協議，組成執政聯盟。

德國股市27日上漲，投資人樂見親商的自民黨很可能入閣，而極左的左派黨得票不夠高，無法加入政府。

綠黨和自民黨26日深夜說，為了讓組閣過程加快，兩黨將首先彼此尋求妥協，再開始與社民黨或基民黨協商。

蕭茲若成功組閣，將是二戰後德國第4位社民黨籍總理。路透報導，如果蕭茲與綠黨和自民黨結為執政聯盟，外交部長可能由綠黨人士出任，自民黨則考慮財政部長一職。

梅克爾將在各黨協商組閣期間擔任看守政府總理。如果協商期間超過12月17日，梅克爾將取代柯爾，成為二戰後德國在任最久的總理。