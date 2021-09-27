我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邊境危機搞不定 協助拜登當選的盟友陣線將崩解

影／法總統馬克宏遭蛋襲 動手男子當場被捕

德媒：德國人渴望改變 蕭茲：民意要「紅綠燈聯盟」

編譯李京倫／報導
德國國會大選得票最多的社會民主黨總理候選人蕭茲(中)，27日在社民黨柏林總部接受支持者鼓掌歡呼，和獻上與社民黨代表色相同的紅、白色鮮花。(美聯社)
德國國會大選得票最多的社會民主黨總理候選人蕭茲(中)，27日在社民黨柏林總部接受支持者鼓掌歡呼，和獻上與社民黨代表色相同的紅、白色鮮花。(美聯社)

德國國會大選官方初步計票結果27日出爐，中間偏左的社會民主黨險勝，得票率只比排名第二、總理梅克爾所屬基督教民主黨、基督教社會黨聯盟多1.6個百分點。基民黨並未認輸，表示仍將尋求組閣。不論社民黨或基民黨，都必須拉攏另外兩個小黨，才能組成國會多數執政聯盟。社民黨表示，將尋求與綠黨和自由民主黨組閣。

社民黨以25.7%得票率獲勝，基民、基社聯盟以24.1%居次，是創立70年來首次低於三成。綠黨以14.8%排第3，是首次在聯邦層級選舉中得票率超過一成，接著是得票率11.5%的自由民主黨。

南德意志報說，開票結果顯示「德國人渴望改變，但也有點害怕」。

63歲的社民黨總理候選人蕭茲，目前是梅克爾左右共治大聯合政府的副總理兼財政部長。他27日在社民黨柏林總部接受支持者鼓掌歡呼和獻上與社民黨代表色相同的紅、白色鮮花，他說，選民已用選票告訴基民黨，執政16年後該轉為在野黨了。

蕭茲說：「要由誰來組閣，選民已表達得非常清楚。他們賦予社民黨、綠黨和自民黨力量，明確授權這3黨組閣(被稱為「紅綠燈聯盟」)。」

60歲的基民黨總理候選人拉謝特並未認輸，他表示「並非總是第一名的政黨當總理」，而是要看誰能組成政府。蕭茲和拉謝特都表示，他們的目標是在耶誕節前達成協議，組成執政聯盟。

德國股市27日上漲，投資人樂見親商的自民黨很可能入閣，而極左的左派黨得票不夠高，無法加入政府。

綠黨和自民黨26日深夜說，為了讓組閣過程加快，兩黨將首先彼此尋求妥協，再開始與社民黨或基民黨協商。

蕭茲若成功組閣，將是二戰後德國第4位社民黨籍總理。路透報導，如果蕭茲與綠黨和自民黨結為執政聯盟，外交部長可能由綠黨人士出任，自民黨則考慮財政部長一職。

梅克爾將在各黨協商組閣期間擔任看守政府總理。如果協商期間超過12月17日，梅克爾將取代柯爾，成為二戰後德國在任最久的總理。

蕭茲 德國 梅克爾

上一則

世衛將成立新專家小組 重啟中國疫情起源調查

下一則

荷媒：荷蘭總理恐成販毒集團綁架目標

延伸閱讀

德大選社民黨勝出 蕭茲將任新總理 組聯合政府

德大選社民黨勝出 蕭茲將任新總理 組聯合政府
德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨
德大選Q&A：何時產生新總理？恐耗時數月協商組閣？

德大選Q&A：何時產生新總理？恐耗時數月協商組閣？
德國大選 綠黨選情雖未如預期仍握有利籌碼

德國大選 綠黨選情雖未如預期仍握有利籌碼

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理