世衛將成立新專家小組 重啟中國疫情起源調查

世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源調查，但可能面臨來自中國的阻力。美聯社

「華爾街日報」（WSJ）報導，世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 起源調查，但可能面臨來自中國 的阻力。

根據華爾街日報，世衛 正重啟陷入停滯的COVID-19疫情溯源調查。世衛官員警告，對於查明疫情如何爆發，所剩時間已經不多，迄今這場疫情已造成全球逾470萬人死亡。

世衛正召集由約20名科學家組成的新團隊，將委任他們在中國及其他地方尋找疫情起源的新證據，團隊成員包括實驗室安全專家、生物安全專家和遺傳學家，以及深諳病毒如何從自然界擴散開來的動物疾病專家。

根據世衛官員，這個新團隊受命調查疫情起源可能性，包括COVID-19病毒是否可能源自實驗室，這項假設尤其使中國感到憤怒。

這個團隊名為「新病原起源科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens，SAGO），將是常設委員會，將協助世衛調查未來爆發的疫情，以及確認造成新疾病出現風險增加的人類活動。該小組部分任務將是負責調查現今疫情起源。

世衛官員表示，將在本周結束前選出新團隊成員。但只要僵局仍然存在，迄今尚不清楚，該團隊是否能派專家搭機前往中國，或在解決疫情起源辯論方面取得重大進展。

數月前，世衛領導的另一個團隊曾赴COVID-19首例爆發地中國武漢市展開調查。該團隊在最後報告中指出，在這次任務期間，中國科學家提供的數據不充分，無法回答關於疫情何時、從哪及如何開始散播等關鍵問題。

世衛當時挑選由約10名外國專家組成的團隊造訪武漢，他們建議中國相應專家分析血庫、檢測農場工人及進一步詳查最初可疑病例。中國迄今未說明是否展開這類工作，而原本的世衛調查團隊已經解散。

美國政府及其盟邦持續敦促世衛，繼續展開COVID-19疫情溯源調查。中國已予抗拒，並主張任何其他新調查應聚焦其他國家，包括美國在內。