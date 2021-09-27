影／法總統馬克宏遭蛋襲 動手男子當場被捕

法國總統馬克宏27日在里昂參加餐廳與食品展。路透

法國總統馬克宏 27日前往里昂參加餐廳與食品展，參觀攤位時遭一名男子丟雞蛋 攻擊。雞蛋擊中馬克宏肩膀彈開，並未破裂。

現場畫面顯示，發生狀況後，隨扈立刻緊緊包圍馬克宏，用身體和手臂護住他。動手的男子高喊「革命萬歲」，當場被逮捕上銬，架離現場。

馬克宏遇襲後，要求跟丟雞蛋的男子談話，「如果他有什麼話要說，讓他說，等一下我去找他」。

現場參展者相當歡迎馬克宏，許多廚師、餐廳老闆和旅館業者都表示感謝馬克宏政府在疫情 期間提供緊急援助。

馬克宏2017年競選總統時，也曾遭人丟雞蛋攻擊。

今年6月，馬克宏在法國東南部德龍省參加活動，隔著約腰部高度的金屬柵欄與人群握手致意時，遭一名男子甩巴掌，該男子還大喊「馬克宏下台」。隨扈迅速將男子壓制在地，並將馬克宏帶離。攻擊馬克宏的28歲男子自稱是「黃背心」示威支持者，不滿政府暴力鎮壓才動手，後來遭法院判刑四個月。