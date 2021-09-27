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紐時：某些醫護寧被開除也不打疫苗 「我們心靈受傷」

影／法總統馬克宏遭蛋襲 動手男子當場被捕

國際組／即時報導
法國總統馬克宏27日在里昂參加餐廳與食品展。路透
法國總統馬克宏27日在里昂參加餐廳與食品展。路透

法國總統馬克宏27日前往里昂參加餐廳與食品展，參觀攤位時遭一名男子丟雞蛋攻擊。雞蛋擊中馬克宏肩膀彈開，並未破裂。

現場畫面顯示，發生狀況後，隨扈立刻緊緊包圍馬克宏，用身體和手臂護住他。動手的男子高喊「革命萬歲」，當場被逮捕上銬，架離現場。

馬克宏遇襲後，要求跟丟雞蛋的男子談話，「如果他有什麼話要說，讓他說，等一下我去找他」。

現場參展者相當歡迎馬克宏，許多廚師、餐廳老闆和旅館業者都表示感謝馬克宏政府在疫情期間提供緊急援助。

馬克宏2017年競選總統時，也曾遭人丟雞蛋攻擊。

今年6月，馬克宏在法國東南部德龍省參加活動，隔著約腰部高度的金屬柵欄與人群握手致意時，遭一名男子甩巴掌，該男子還大喊「馬克宏下台」。隨扈迅速將男子壓制在地，並將馬克宏帶離。攻擊馬克宏的28歲男子自稱是「黃背心」示威支持者，不滿政府暴力鎮壓才動手，後來遭法院判刑四個月。

馬克宏 雞蛋 疫情

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