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德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

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德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

編譯張君堯／綜合報導
德國26日舉行國會大選，美聯社引述德國選舉委員會27日公布的結果，社會民主黨獲得25.7%選票，打敗梅克爾領導、由基民盟和基社盟組成的保守派聯盟黨。（路透）
德國26日舉行國會大選，美聯社引述德國選舉委員會27日公布的結果，社會民主黨獲得25.7%選票，打敗梅克爾領導、由基民盟和基社盟組成的保守派聯盟黨。（路透）

德國26日舉行國會大選，美聯社引述德國選舉委員會27日公布的結果，社會民主黨（SPD）獲得25.7%選票，打敗梅克爾（Angel Merkel）領導、由基民盟和基社盟組成的保守派聯盟黨。

美聯社報導，選舉官方對所有299個選區的統計結果顯示，社民黨贏得了25.7%的選票，高於保守聯盟黨的24.1%，除此之外，綠黨（GRÜNE）以14.8%票數位居第三、自由民主黨（FDP）則拿下11.5%的選票位居第四，而右派選擇黨（AfD）拿下10.3%，位居第五。

與此同時，由於兩個主要集團都沒有獲得多數席位，綠黨與自民黨也表態願與社民黨或基民黨任一方共組聯合政府。若社民黨最終順利執政，將結束梅克爾長達16年的保守派執政。

而社民黨此次得票率甚至較2017年的20.5%更高，總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）在民調出爐後就在總部發表演說，難掩興奮地表示「相信很多選民投票給社民黨，因為他們希望下任總理是我」。

梅克爾 民主黨 德國

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