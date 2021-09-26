英國恐慌搶油 半數加油站沒油 強生召數百軍人助載運

英國民眾恐慌搶油，加油站大排長龍。（美聯社）

英國 首相強生正準備徵集數百名軍人來因應英國的燃料危機，此時正值英國民眾陷入恐慌性購買汽油，高速公司網絡之外半數加油站 已耗盡燃料。

強生將在27日會見高級部長和官員，檢視因欠缺油罐車司機，所引發燃料供應中斷的最新數據。一名高層政府人士表示：「在英格蘭的情勢非常糟糕。」

強生今天將考慮動用軍隊人員在全國各地載運油罐車的計畫。一名官員表示，由於民眾恐慌搶購，上周五的汽油銷售較一般水準大增180%。

汽油零售協會會長麥德森（Brian Madderson）表示，一項在26日對會員的調查顯示，在所有獨立服務的加油站中，50%至85%的加油站已經耗盡油料，不過數據不含高速公路和一些被石油 公司優先運載的超市據點加油站。

英國政府26日晚間宣布，將暫時豁免包括生產業者、供應商、運輸商和零售商在內的能源產業不受1998年競爭法管轄，允許企業共享資訊並優先向最需要的地區運油。

英國政府25日也屈就於企業壓力，宣布將向5000名外國大型貨車司機核發臨時簽證，以協助解決物流產業嚴重勞動力短缺的問題。

英國有約8000座加油站，多數是由獨立零售業者運作，其中一些是以大型石油公司的品牌加盟運作。

麥德森說，雖然短期的問題是「恐慌性搶購」，但問題根源卻是「政府對於陸路貨運司機人數的問題拖拉處理」。