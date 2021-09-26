英國恐慌搶油 半數加油站沒油 強生召數百軍人助載運
英國首相強生正準備徵集數百名軍人來因應英國的燃料危機，此時正值英國民眾陷入恐慌性購買汽油，高速公司網絡之外半數加油站已耗盡燃料。
強生將在27日會見高級部長和官員，檢視因欠缺油罐車司機，所引發燃料供應中斷的最新數據。一名高層政府人士表示：「在英格蘭的情勢非常糟糕。」
強生今天將考慮動用軍隊人員在全國各地載運油罐車的計畫。一名官員表示，由於民眾恐慌搶購，上周五的汽油銷售較一般水準大增180%。
汽油零售協會會長麥德森（Brian Madderson）表示，一項在26日對會員的調查顯示，在所有獨立服務的加油站中，50%至85%的加油站已經耗盡油料，不過數據不含高速公路和一些被石油公司優先運載的超市據點加油站。
英國政府26日晚間宣布，將暫時豁免包括生產業者、供應商、運輸商和零售商在內的能源產業不受1998年競爭法管轄，允許企業共享資訊並優先向最需要的地區運油。
英國政府25日也屈就於企業壓力，宣布將向5000名外國大型貨車司機核發臨時簽證，以協助解決物流產業嚴重勞動力短缺的問題。
英國有約8000座加油站，多數是由獨立零售業者運作，其中一些是以大型石油公司的品牌加盟運作。
麥德森說，雖然短期的問題是「恐慌性搶購」，但問題根源卻是「政府對於陸路貨運司機人數的問題拖拉處理」。
上一則
德大選Q&A：何時產生新總理？恐耗時數月協商組閣？
下一則
FB留言