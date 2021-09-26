德大選Q&A：何時產生新總理？恐耗時數月協商組閣？

代表社民黨（SPD）參選的蕭茲。（路透）

隨著德國 大選結果難分軒輊，由財政部長蕭茲領導的社民黨（SPD）以及拉謝特（Armin Laschet）代表出征的保守派基民／基社聯盟（CDU/CSU）這兩個主要政黨都在謀畫如何取得執政權的下一步。

根據德國電視二台（ZDF）的估計，社民黨可望拿下26%選票，基民／基社聯盟得票率為24.5%。蕭茲與拉謝特都表示，目標組閣領導下一屆政府。

然而，太過接近的得票率加上分裂的政治版圖，凸顯這兩人必須拉攏綠黨以及親商的自由民主黨 ，才有辦法拿下多數席次。但這也是複雜局面所在。

綠黨向來與蕭茲的社民黨關係較佳，但自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）曾表示，他傾向與保守派組成聯盟。這兩個小黨勢必正在討論他們想要爭取獲得哪些部委首長的職位。

要讓上述競合關係敲定結果，可能會是一場冗長的過程，正如同四年前梅克爾 耗費約六個月，才讓她的第四任與最後一任政府底定。在新的總理宣誓就職前，梅克爾和當前內閣將以看守內閣形式運作政府。

Ｑ：蕭茲領導的政府會是何樣貌？

社民黨青睞與綠黨合組執政聯盟，但他們需要自由民主黨才能取得議會多數席次。

問題在於，自民黨的林德納表示，他不知道如何彌合自家政黨與社民黨、綠黨之間想法上的分歧。

自民黨矢言不增稅，並且恢復針對舉債的憲法上限。但這對蕭茲和綠黨來說是個艱困要求，後量者希望提高基礎建設支出，對富人加稅。

林德納26日在黨內活動上表示，選民希望「中間路線政府」。此一言論凸顯出他仍難以想像他會進入由社民黨和綠黨合組的執政聯盟。

Ｑ：拉謝特規畫的路徑？

領導基民黨的拉謝特也試圖取得綠黨和自由民主黨的支持。梅克爾在四年前試圖合組這樣的執政聯盟，但遭林德納阻撓。這一回，林德納說這是他希望的選舉結果。綠黨或許需要更強的推動力：雖然基民黨與綠黨設法在邦級合組聯盟，但在國家層級上，卻是未知數。

Ｑ：誰現在控制局面？

林德納26日晚間與綠黨接觸，建議雙方在與較大政黨坐下來談之前先一同解決雙方之間的分歧。如果自由民主黨與綠黨能夠在主要議題上達成一致，他們可能構建出投入討論協商的條件。林德納可能想拿下財長職位，綠黨則瞄準從氣候政策、能源到交通等首長職位。

Ｑ：社民黨和基民／基社聯盟是否可能聯手？

若兩大政黨聯手，組成這所謂的「大政府」，就是複製梅克爾現在運作的政治組織。將兩個較小政黨拒之門外，或許是難以解釋的，而且拉謝特和蕭茲都想坐上總理大位，因此若要出現這種強強聯手局面，顯然尚有距離。

不過，若兩大政黨聯手，將取得強力的408席多數席次，因此若其他協商陷入困境，這種聯手的做法也值得考慮。在上一回，兩政黨都沒有把這種「大政府」聯盟視為第一選擇。

Ｑ：接下來發展？

在選舉後的接下來數日，政黨開始進行探索式協商，判斷是否有足夠共同點來展開政治的籌組聯盟談判。

和其他議會式民主政權不同的是，在德國，總統史坦邁爾不必指派由誰擔任總理，而是政黨自行磋商。

一旦決定好籌組執政聯盟是可行的，就會開始規畫細節，包括政策，而黨魁們必須弭平歧異、確保程序運作順利。

Ｑ：如果遲遲無法產商結果？

若無法籌組新政府，可能被迫舉行新選舉。不過德國重視政治穩定，因此再次選舉的可能性不大。較有可能的情況是，總統史坦邁爾敦促各政黨為了國家利益而磋商出結果，就像2017年的歷史往事一樣。當時梅克爾告知史坦邁爾首次嘗試組閣的努力失敗，史坦邁爾的施壓就是讓不情不願的社民黨重返談判桌的關鍵。

Ｑ：德國何時會有新總理？

拉謝特堅持說，年底前就會產生結果。一但有政黨敲定籌組聯盟的協定，就會在德國聯邦議院召開投票，只要確立拿下多數，就會選出新總理並且宣誓就職。如果上述過程拖到超過12月19日，梅克爾將超越前任總理柯爾（Helmut Kohl），成為德國戰後在位最久的總理。