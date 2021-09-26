德國大選 綠黨選情雖未如預期仍握有利籌碼

綠黨今春提名年輕有活力的黨主席貝爾伯克為總理候選人，選情一度不可限量，但因貝爾伯克一連串失誤，使得綠黨選情在夏初失去了競選初期的領先，而且再也沒有反彈恢復。 （歐新社）

各界對於和氣候變遷相關的全球暖化和致命洪水日益憂心，加以德國 總理梅克爾 即將步下政治舞台，德國大選綠黨本獲看好應大有斬獲，氣勢卻先盛後衰，但仍料將在政局扮要角。

綠黨今春提名年輕有活力的黨主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）為總理候選人，選情一度不可限量，甚至看好拿下總理寶座。

德國大選雖從未像這次一樣聚焦在氣候危機，但綠黨本來料落在中間偏左的社會民主黨 和即將卸任總理梅克爾（Angela Merkel）的保守派基督教民主黨（Christian Democrats）之後，成為德國第三大黨。

40歲的貝爾伯克證明受到年輕選民的歡迎，綠黨支持率可能從4年前的8.9%攀升近倍，進而在磋商聯合政府的談判中扮演重要的抬轎角色。

然而，貝爾伯克的一連串失誤，加上德國人或許對政壇的改變沒有最初想像的熱中，使得綠黨選情在夏初失去了競選初期的領先，而且再也沒有反彈恢復。

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）最近在以貝爾伯克的「災難性錯誤」為封面故事的文章中提到，「這次對綠黨來說原本是一個歷史契機」。

「綠黨在我們這個時代的重大議題中表現突出，但這卻無法保證他們贏得多數。他們需要廣泛的基礎。」

貝爾伯克今年4月宣布競選時，攫獲德國民眾的注意力，她承諾要在梅克爾掌權16年後，帶給德國新氣象，讓綠黨的民調數據扶搖直上。

貝爾伯克當時表示：「我沒當過總理，也沒當過部長。我代表的是改變，其他人則代表現狀。」

而在本周，連和她共同領導綠黨的哈柏克（Robert Habeck）都坦承，綠黨的目標已經降低了。他告訴德國世界報（Die Welt）：「距離總理的職位越來越遠。」

「我們看到我們的政治對手對於改變沒有多大的興趣，不斷說：『對，沒錯，保護氣候很好，但代價不應該過於高昂。』他們不承認不保護氣候是最昂貴的答案。」

他說，綠黨的對手「在競選時只想延續梅克爾時期，極其無恥和自滿」。

在競選活動的鎂光燈下，貝爾伯克相對缺乏經驗表露無遺。慕尼黑附近政治教育學院的主任穆恩克（Ursula Muench）告訴法新社：「她高估自己的能力，然後又自我懷疑。這並非良好的組合。」「她應該要有耐心，等下一次（選舉）。」

聯合信貸銀行（UniCredit）首席經濟學家尼爾森（Erik Fossing Nielsen）表示，儘管選情嚴峻，但綠黨看起來處於有利的位置，可以充分利用小黨的角色，無論是和兩個大黨的總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）或拉謝特（Armin Laschet）合作。

「就我研判，無論如何，綠黨會讓很大部分的政見納入下屆聯合政府，並將在下任政府中變得更有權力。」