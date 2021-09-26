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日本自民黨總裁選舉 恐須打到第2輪決勝負

中央社東京26日專電
日本自民黨總裁選舉周日進行辯論。目前看來4位候選人中不會有人在首輪投票獲過半數選票，要靠第二輪投票決勝負幾乎已成定局。(美聯社)
日本自民黨總裁選舉周日進行辯論。目前看來4位候選人中不會有人在首輪投票獲過半數選票，要靠第二輪投票決勝負幾乎已成定局。(美聯社)

決定日本新任首相由誰接任的自由民主黨總裁（黨主席）選舉29日投票，目前看來4位候選人中不會有人在首輪投票獲過半數選票，要靠第二輪投票決勝負幾乎已成定局。

自由民主黨（自民黨）總裁選舉29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在10月4日召開的臨時國會被指名為新任首相。

這場選舉17日登記參選者包括60歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，及61歲的前總務大臣野田聖子。

日本新聞網（NNN）報導，針對自民黨黨員黨友的電話民意調查結果顯示，目前以河野所獲的支持率居首，但預估票數未能過半數，因此選戰幾乎確定要進到第二輪投票才能決勝負。第二輪由第一輪投票得票數前兩名候選人對決。

電話民調問自民黨黨員黨友要選誰出任黨總裁，河野獲得的支持率40%居首。其次是岸田25%、高市19%、野田6%。回答「尚未決定、還不知道」者占10%。

報導說，若將這項民調結果根據自民黨總裁選舉的機制換算，黨員及黨友票382票當中，河野可拿到逾40%選票，大約170票，但票數無法過半。岸田可拿到約110票；高市約80票；野田約25票。

這場選舉，自民黨籍國會議員票也有382票。報導說，在國會議員票方面，岸田估計可拿到逾30%，穩拿120票；河野可拿到逾30%，約120票；高市約可拿到20%，約70票；野田很難拿到20票以上。登記參選時需要20人推薦。

民調顯示，目前還有10%的國會議員沒表態票要投給誰。

以自民黨的黨員黨友票及國會議員票合計，預估河野可拿到逾280票，最高票，但無法拿到過半數的383票。因此，第一輪投票可能拿到230票、拿第二高票的岸田在第二輪投票與河野對決的情勢幾乎已成定局。

不過，黨員黨友有約10%還沒決定要投給誰，加上國會議員可能在選前才改變投票意向，因此選情仍有變化的可能。

日本新聞網這項電話民調於9月25、26日詢問自民黨黨員黨友，有1002人作答。

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