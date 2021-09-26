拉謝特出糗多 但擅長逆轉勝 角逐德國總理仍有一絲希望

拉謝特或許因為種種失態把這次選戰打得一團糟，但他向來有險勝的竅門，或許在今天舉行的大選中還有一絲希望。(美聯社)

德國 總理梅克爾 所屬基民/基社聯盟（CDU/CSU）的總理候選人拉謝特或許因為種種失態把這次選戰打得一團糟，但他向來有險勝的竅門，或許在今天舉行的大選中還有一絲希望。

60歲的拉謝特（Armin Laschet）和藹可親，且以有耐力著稱。「明鏡周刊」（Der Spiegel）曾說，在情勢不利時，拉謝特往往有本事「撐到底」擊敗對手。

拉謝特在今年1月當選基督教民主黨（CDU）主席，一度被視為梅克爾（Angela Merkel）最有可能的接班人。

但根據最新民調，基民黨與巴伐利亞姊妹黨基督教社會黨（CSU）組成的基民/基社聯盟，在支持度上落後社會民主黨（SPD），可能吃下第二次世界大戰以來最慘選舉敗仗。

對拉謝特而言，最拉低他聲望的時刻出現在7月，他被媒體捕捉到至洪患區勘災時嘻嘻哈哈。

總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）當時發表聲明，對遭洪患重創的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）埃爾夫特施塔特鎮（Erftstadt）居民表達同情之意時，後方的拉謝特和其他人聊天說笑，甚至一度放聲大笑好幾秒鐘。

拉謝特對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的應變不當也廣受批評，南德日報（Sueddeutsche Zeitung）稱他有時優柔寡斷，有時則是反應衝動。

如果拉謝特在今天的大選最終抱回勝利，這將不是他第一次跌破眾人眼鏡。

拉謝特在基民黨主席選舉中逆勢而出，之後和更受歡迎的基社黨主席居德（Markus Soeder）爭奪成為保守派總理候選人，同樣在僵持不下的局面中驚險獲勝。

而在2017年，拉謝特競選德國人口最多的北萊因-西發利亞邦總理，他的表現也超越民調而贏得勝利。

拉謝特最近在電視節目受訪，被問到他是否時常被低估，他回答：「很多人絕對都錯估我了。」

拉謝特出生於德國西部亞琛（Aachen），接近比利時與荷蘭邊境 ，是虔誠的天主教徒，父親挖煤礦養家活口。

他今年1月對政黨同僚表示：「當你在礦坑裡，同事來自哪裡、信仰什麼宗教，或是長什麼樣子都不重要。重要的是你能不能信任他。」

拉謝特起先在慕尼黑攻讀法律，之後轉當記者，曾在一份天主教報刊任職編輯多年。

拉謝特在青少年時期加入基民黨，1994年當選聯邦議院議員，1999年當選歐洲議會議員。他在2012年成為基民黨的北萊因-西發利亞邦領導人，並自2017年出任該邦總理。

拉謝特是多元文化主義的捍衛者，據知他比梅克爾更加力挺移民政策。梅克爾在2015年因為開放邊境允許移民進入德國而飽受抨擊，拉謝特當時強力支持梅克爾。

拉謝特形容自己是「熱情的歐洲人」，他會說流利法語。和他育有3名子女的妻子就是出身於法語區瓦隆尼亞（Wallonia）。

拉謝特位於杜賽道夫（Duesseldorf）的辦公室裡，有一尊查理曼（Charlemagne）的黃金半身像，這是拉謝特的英雄，據稱兩人還有遠親關係。

查理曼是法蘭克王國的統治者，統一了大半個歐洲，對於一個時常被讚譽有整合能力的人而言，無疑是最合適的榜樣。

拉謝特今年在一場黨務會議上曾說：「分化很容易，任何人都可以辦到。我們必須開誠布公，但不要走極端。我們必須整合，讓社會和諧統一，這是一項很艱難的工作。」

拉謝特的個性快活，時常出現在北萊因-西發利亞邦知名的嘉年華慶典上；但他也有嚴肅的一面。他在阿富汗危機時，指控這是北大西洋公約組織（NATO）史上「最大的失敗」。

「世界報」（Die Welt）表示，阿富汗事件讓拉謝特首次展現身為未來一國領導人的面貌，「這不再是以前那個友善的萊茵人」。