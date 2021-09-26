「梅克爾接班人」拉謝特選情不妙 投票日又出糗

保守派總理候選人拉謝特。(美聯社)

德國 大選今天登場，與梅克爾 同黨的保守派總理候選人拉謝特，競選活動充斥尷尬失態，導致自己人氣下滑，今天他又因投票 時的一項失誤引來媒體冷嘲熱諷。

根據德國投票規定，選民離開投票站前，都不能透露自己的選擇為何。但拉謝特（Armin Laschet）在家鄉亞琛（Aachen）選區投票時，將選票折錯邊，暴露了他的政黨票選擇，之後才將選票投入票箱。

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此舉讓不少人要求取消他的投票資格，全國性報紙和社群媒體也出現許多文章，大肆嘲笑他的錯誤。

德國媒體集團RND在網站上寫道：「每個德國學童都知道，投票的原則包括普遍、自由、直接、平等與保密。」

一名推特用戶更是直接呼籲民眾：「今天請大家踴躍投票，而且不要像拉謝特那麼愚蠢、折錯選票，感謝大家。」

選舉委員會官員表示，拉謝特的這張票不會被取消資格，因為他投票支持自己所屬的基督教民主黨（CDU）。官員在推特上說，「此舉並不會對投票構成影響」。

在德國選制下，選民前往投票站時會拿到一張有著兩個欄位的選票，一欄選出全國299區中本區的代表，另一欄則要投給他們希望進入國會的政黨。

毫無意外，拉謝特兩欄都投給自己的政黨。

拉謝特與梅克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）目前以些微差距落後對手蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD）。拉謝特很可能將梅克爾掌控16年之久的政權拱手讓人。