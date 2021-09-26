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他才是真正接班人？「機器人」蕭茲有機會任德總理

中央社柏林26日綜合外電報導
立場中間偏左的社會民主黨(SPD總理候選人蕭茲。(美聯社)
立場中間偏左的社會民主黨(SPD總理候選人蕭茲。(美聯社)

立場中間偏左的社會民主黨（SPD）總理候選人蕭茲可能擊敗梅克爾所屬政黨人選拉謝特，成為德國下任總理。蕭茲是德國最具影響力的政治人物之一，性格細膩、自信且極具企圖心。

63歲的蕭茲（Olaf Scholz）在梅克爾（Angela Merkel）任內擔任副總理和財政部部長，與梅克爾關係密切，儘管與梅克爾分屬不同政黨，但蕭茲宣稱他才是梅克爾真正的接班人。

蕭茲最近登上「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung） 封面，擺出梅克爾招牌的「菱形」手勢（兩手的拇指與食指相抵，呈現菱形）。這個選舉招數令梅克爾所屬基督教民主黨（CDU）大感驚愕。

蕭茲最近登上「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung） 封面。(取...
蕭茲最近登上「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung） 封面。(取自南德日報)

蕭茲因為演說時一板一眼，而有「蕭茲機器人」的稱號。直到大選投票前，蕭茲都沒有施展太多領袖魅力。

不過，蕭茲在選戰期間也避免犯下太多尷尬的過錯，有別於他失誤連連的兩大競爭對手：基民/基社聯盟（CDU/CSU）候選人拉謝特（Armin Laschet）和綠黨候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）。

也因此，蕭茲現在反倒成為領導德國下任聯合政府的最有力人選。

蕭茲在擔任財政部長期間，以在黨內主張財政保守立場著稱。

儘管蕭茲同意為了挽救因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衰退的德國經濟，打破債務減速機制（debt brake），但他也堅持在2023年之前恢復常軌。

他當時說：「這麼做代價巨大，但不這麼做的代價更大。」

蕭茲小心謹慎的態度，讓他即使在社民黨內也是邊緣人物，令他和競選搭檔在2019年的社民黨黨魁選舉裡，敗給了另外兩名相對沒什麼名氣的左派人物。

雖然蕭茲緊緊把持德國財政，他在2011年到2018年擔任漢堡（Hamburg）市長期間也曾經一度打開荷包，出資改建過分超支預算的「易北愛樂音樂廳」（Elbphilharmonie）。

蕭茲的座右銘是「我只能分配我所擁有的」，對他而言，漢堡市健康的財務狀況，足以負擔改建音樂廳的花費。

蕭茲出生於德國北部城市奧斯納布呂克（Osnabrueck），青少年時期就加入社民黨。他先是被左翼的想法吸引，但很快偏好更為中間的路線。

蕭茲成為一名專精勞工議題的律師，於1998年當選國會議員，同年與社民黨同僚恩斯特（Britta Ernst）結婚。

蕭茲在2002到2004年擔任社民黨總書記期間，因為替當時總理施若德（Gerhard Schroeder）不受歡迎的勞工改革政策辯護，以他一絲不苟又持續不倦的態度，得到了「機器人」封號。

他在2007年到2009年擔任梅克爾第一次聯合政府的勞工部長時，幫忙說服大企業在金融危機時期縮短勞工工時，由政府資助不足薪資，以避免大量資遣。這項政策在這次疫情期間再次推行。

蕭茲擔任社民黨副黨魁近10年，他也支持歐元區加深整合，並對英國脫歐後的歐盟承擔更多預算。

蕭茲坦承，他「不是在政治方面特別能激發情感的人」。但他冷靜的態度，曾在他擔任財長期間助他度過多次波瀾，包括德國支付服務商Wirecard假帳風波。

蕭茲最近又經歷危機。他所領導財政部下屬反洗錢機構金融情報局（FIU），正在被調查可能沒有向相關單位回報可能的不法行為。

不過在電視辯論會上，當對手拉謝特詢問這起指控時，蕭茲不為所動並打斷對方，稱拉謝特「扭曲事實」。根據這場90分鐘辯論會後民調，觀眾認為蕭茲才是辯論會贏家。

梅克爾 德國 勞工部

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