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冰島國會創歐洲首例女性議員過半 總理可能換人當

中央社雷克雅維克26日綜合外電報導
冰島今天大選結果顯示，女性議員拿下國會逾半席位，成為歐洲首例。(美聯社)
冰島今天大選結果顯示，女性議員拿下國會逾半席位，成為歐洲首例。(美聯社)

冰島今天公布的大選結果顯示，女性議員拿下國會逾半席位，成為歐洲首例。目前執政的左右翼混合聯盟雖成功維持多數優勢，但總理雅各斯多提爾很可能無法連任。

在冰島國會（Althing）的63個席位中，女性議員從上屆大選的24席增加至33席，佔52%。

目前組成執政聯盟的3黨，包括現任總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）所屬的左派綠色運動（Left-Green Movement）、保守派獨立黨（Independence Party）與進步黨（Progressive Party）。

冰島國家廣播公司（RUV）報導，民調先前預測執政聯盟將失去多數優勢，不過開票結果顯示，中間偏右的進步黨（Progressive Party）較2017年的上屆大選增加5個席位，來到13席。

獨立黨仍將是國會最大黨，囊括近1/4選票和16個席位，與上屆相較並無變化。綠色運動黨則從4年前的11席，縮水至僅剩8席。

由於如今左派在聯盟的地位明顯比不上其右翼夥伴，雅各斯多提爾能否續任總理、聯盟本身能否存續都充滿變數。

長期以來，冰島一直是性別平等和婦女權利的先驅。在世界經濟論壇最平等國家的排名中，冰島在過去12年中一直名列前茅。

早在1980年，冰島就成為全球第一個選出女性總統的國家。

國際國會聯盟（Inter-Parliamentary Union）的資料顯示，目前世界上還有5個國家，國會至少半數席位由女性出任，包括盧安達（61%）、古巴（53%）、尼加拉瓜（51%）、墨西哥和阿拉伯聯合大公國。

冰島 古巴 墨西哥

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