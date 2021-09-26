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梅克爾16年政績恐傾覆 保守派預料選後地震

中央社柏林26日綜合外電報導
基民/基社聯盟總理候選人拉謝特26日在投票所投票。(美聯社)
基民/基社聯盟總理候選人拉謝特26日在投票所投票。(美聯社)

德國總理梅克爾在海外因為冷靜的危機處理受讚譽，但在家鄉，她的豐功偉業可能因為後繼無人而中斷，所屬政黨料將在今天大選吞下戰後最慘敗績。

德國人前往投票的同時，調查顯示梅克爾（Angela Merkel）所屬基民/基社聯盟（CDU/CSU）在總理候選人拉謝特（Armin Laschet）的帶領下，微幅落後對手蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD），可能把梅克爾把持16年的政權拱手讓人。

保守派的「世界報」（Welt）報導：「大家都知道：如果拉謝特輸了，梅克爾的政績也就玩完了。」

「唯有他贏了，基民黨才有可能延續梅克爾16年來的政策。」

梅克爾成長於共產東德，卻在西德羅馬天主教徒大老把持的基民黨脫穎而出。這幾年隨著梅克爾帶領政黨連續勝選，基民黨也逐漸接受她把黨帶往中間路線。

不過，梅克爾在2015年開放邊境讓難民進入德國，這項致命性決定不但引發黨內反彈，其他歐盟國家也深感不滿，使得梅克爾在地方選舉連遭挫敗，最終促使她在2018年宣布不再爭取連任總理。

而梅克爾一手挑選的門徒康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）在2020年初因為地方政治醜聞，被迫退出總理大位競選。

當時有數名基民黨籍邦議員不受控制，與極右派德國另類選擇黨（AfD）議員站在同一陣線，把一名極左派邦總理拉下台。這種作法打破德國主流政黨向來不跟德國另類選擇黨合作的政治禁忌。

這個狀況使得保守派沒有太多選擇，只好派出拉謝特這位不受歡迎的基民黨主席出馬競選總理。

拉謝特也是爭得一番頭破血流，才打敗基社黨主席索德（Markus Soeder），爭取到基民/基社聯盟的總理候選人位置。

由於基民/基社聯盟內部還因為先前總理候選人之爭充滿負面情緒，保守派若在國會大選落敗，恐將使得拉謝特地位不保，掀起又一波激烈的權力鬥爭。

德國「編輯網絡」（RND）預測，「將會有一場大地震，國會黨團領導人一職將出現激烈爭奪」，並稱基社黨將會對較大的基民黨砲火全開。

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