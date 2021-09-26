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德國大選變數多 新總理一時半刻恐無法出爐

中央社柏林26日綜合外電報導

德國今天舉行大選，將結束長達16年的總理梅克爾（Angela Merkel）時代。但最終將由誰接替梅克爾，最終結果恐怕還得等上好一陣子才會出爐。

德國總理並非直接民選產生，而是在政府組成之後，再由聯邦議院（Bundestag）投票選出，這代表梅克爾還得在總理位置上待個幾周，甚至幾個月。

●探索性談判

德國多年來都是兩黨組成政府，但這次極可能出現3黨組閣。3黨組閣雖然在德國的地方議會並不少見，但自從1950年代以來就不曾出現在全國層級。

在一般議會政治體系，奪得國會最多席次的政黨，通常會被國家元首推舉組閣。但是在德國，所有政黨都可以參與所謂的「探索性談判（exploratory talk）」。

談判的初始階段沒有時間限制，也沒有限制政黨分別舉行組閣談判，但傳統上是由最大黨邀請其他小黨談判。

綠黨已經排定在10月2日召開全國代表大會，可能在會上決定要與哪個政黨進行探索性談判。

基民/基社聯盟（CDU-CSU）的基督教民主黨（Christian Democrats）黨魁拉謝特（Armin Laschet）上周表示：「在聯邦議院拿下多數席次的政黨，就會推出下任總理。」暗示目前民調排在第二的基民/基社聯盟也可能展開組閣談判。

●首次會議

一旦選舉結果公布，組閣談判將立刻展開，各黨將相互探索彼此的紅線，研究是否可能合作。

選舉結束後，27日周一各黨將召開領導階層會議。各黨新當選的議員也將在下周舉行首次會議，社會民主黨（SPD）和基民/基社聯盟都計劃在28日召集會議。

新選出的國會必須在選後30天內，也就是10月26日之前舉行就職儀式。

●反覆磋商

如果兩個或3個政黨原則性同意結盟組閣，接著必須正式展開談判，由多個工作小組反覆磋商政策議題。

等到所有談判結束，將討論出由哪個政黨負責哪個部會，然後正式簽署厚厚的聯盟協議。

這部分談判依舊沒有時間限制，同時由即將下野的政府主持國政。

結盟組閣的政黨接著推出總理人選，再由聯邦議院表決。

德國上次大選在2017年9月24日舉行，基民/基社聯盟和中間偏左的社民黨聯合組閣，直到2018年3月14日才正式表決由梅克爾擔任總理。

●最糟的可能性

根據德國聯邦憲法第63條，總理由總統提名，經國會多數同意而任命。

如果沒辦法組成跨黨派聯合政府，社民黨的總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）仍可以提名總理人選，最可能由得票率最高的政黨中選出。

聯邦議院接著針對總理候選人舉行秘密投票，需要絕對多數才能通過。

如果無法獲得絕對多數支持，可以在2周後再次投票；如果還是沒有獲得絕對多數，則立刻進行第3次投票，只要相對多數即可通過。

總統可以選擇任命這名總理領導少數黨政府，也可以選擇解散國會，再次舉行大選。

這種最糟的可能性曾在2017年浮現，當時談判陷入死胡同，史坦麥爾呼籲各黨再次會面磋商，促使「大聯合政府」延續，化解政府難產的窘境。

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