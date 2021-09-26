梅克爾卸任後要做什麼？退休金多少？

2005年，德國首位女總理梅克爾宣誓就職。（路透）

德國9月26日大選後，得票最多的政黨料將展開組閣談判，總理梅克爾 將在談判期間擔任看守總理，直到新政府成立。德國之聲報導，梅克爾曾說，卸任後會思考自己真正感興趣的是什麼，但也坦承可能會有失落感。此外，梅克爾未來每月養老金約為1萬5000歐元（約1萬7578美元），還將獲得個人保護和帶司機的公家汽車 ，直至生命結束。

梅克爾愛煮馬鈴薯湯、烤梅子蛋糕。梅克爾7月訪問華府期間被問及退休後的打算時回答，想先休息一段時間，屆時不會接受任何邀請。她說，必須意識到，自己以前的任務「現在要由他人接手啦」，緊接著補上一句「我想，這會讓我非常喜歡」。

梅克爾說，在重新擁有的空閒裡，她會思考自己「真正感興趣的是什麼」。過去16年，她幾乎沒時間想這個。她面帶笑意說：「那時，我會嘗試閱讀一些東西，最後，眼睛會闔上，因為累啦，那我就睡會兒，然後，再看看，我會在哪兒出現。」

告別16年總理生涯，會不會有失落感？梅克爾最近在柏林坦言： 「一旦不再擁有，便會生出若有所失之感。」

7月17日，梅克爾年屆67歲。作為聯邦總理，她月薪2萬5000歐元（約2萬9297美元）。此外，作為聯邦議會議員，她獲得超過1萬歐元（約1萬1719美元）收入。卸任後，梅克爾將能繼續獲得三個月工資，然後，領取原薪一半，作為過渡津貼，時間最長為21個月。

至於隨後的退休金 ，她作為總理、部長和聯邦議員所獲得的各種退休金權利將一併計算。她任聯邦議員逾30年。如此，梅克爾未來每月養老金約為1萬5000歐元。她還將獲得個人保護和帶司機的公家汽車，直至生命結束。聯邦議會內還將為她保留一個辦公室，內設辦公室主任、兩名秘書和一名撰稿人。