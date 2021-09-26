殺雞儆猴 神學士擊斃4綁匪並高掛遺體示眾
阿富汗西部城市赫拉特（Herat）官員今天表示，神學士（Taliban，另譯塔利班）當局殺害4名涉嫌綁架的男子之後，將4人遺體高掛公共場合示眾，告誡他人勿以身試法。
路透報導，赫拉特副省長艾瑪（Sher Ahmad Ammar）表示，這4名男子綁架一名當地商人父子，意圖將肉票帶出城市，遭城市各地檢查哨的巡邏人員發現，雙方經歷一陣槍戰後，4人遭擊斃，1名神學士士兵受傷。
艾瑪說：「他們的遺體被帶往主廣場，懸吊在市區，用以告誡其他綁匪。」他表示，兩名肉票最後獲釋，毫髮無傷。
赫拉特居民納濟爾（Mohammad Nazir）表示，他在城市近郊的莫斯托菲亞特廣場（Mostofiat Square）採買食物時，聽到廣播要民眾注意。
他說：「當我走上前，看見他們用皮卡車載來一具遺體，接著把遺體掛在吊車上。」
社群媒體上廣為流傳的影片可見這具血跡斑斑的男性遺體在吊車上搖擺，畫面駭人，遺體胸前還有字條寫著「這就是綁架的懲罰」。
影片雖未見其餘遺體，不過社群媒體貼文表示其他遺體在赫拉特市區其他地方懸掛。
神學士高階人物杜拉比（Mullah Nooruddin Turabi）本周接受美聯社訪問時指出，神學士會恢復截肢和處決等刑罰，以威懾罪犯。
雖然遭受國際譴責，神學士曾表示將持續對違法者做出迅速且嚴厲的懲罰，以遏阻阿富汗境內猖獗的搶劫、殺人和綁架等犯罪。
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