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阿富汗難民滯留 美軍駐德基地壓力龐大

中央社德國蘭斯坦24日綜合外電報導
阿富汗難民在德國拉姆施泰因空軍基地暫時停留。(美聯社)
阿富汗難民在德國拉姆施泰因空軍基地暫時停留。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於美軍駐德國拉姆施泰因空軍基地負責收容萬名阿富汗難民的任務，而且當中包括2000名孕婦，使得基地裡的設施承受巨大壓力。

於此同時，當地入夜氣溫驟降逼近冰點，而原本預計難民在此暫時停留10天，但目前已長達數周，一位熟知詳情的消息人士說，情況變得「極為嚴峻」。

兩名熟知基地情形的消息人士說，拉姆施泰因（Ramstein）基地裡的阿富汗母親們已經生了22個嬰孩，而3000名獲收容婦女中，2/3懷有身孕，因此新生兒數目增長將非常迅速。

蘭斯坦空軍基地是美國在歐洲最大的基地之一，但這處軍事要地原本的設計，絕非用來因應數量如此龐大的中轉難民。

其中一名消息來源人士說，由於當前關注焦點已從仍受困於德國的將近1萬阿富汗人，轉移至已經安頓在全美8個軍事基地約5萬3000名從阿富汗撤離的難民，因此在拉姆施泰因基地裡的民眾處境猶如「被遺忘的10人」（Forgotten Ten）。

被遺忘的10人是指1920年至1921年間，被英國軍隊在都柏林蒙特喬依監獄（Mountjoy Prison）處決的10名愛爾蘭共和軍成員。他們葬在監獄裡，可是他們的墳墓湮沒於荒煙蔓草間，沒有任何標記。

難民8月底開始抵達當地以來，已有9起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，以及為數不多的流行性腮腺炎、水痘與諾羅病毒（Norovirus）感染的病例，甚至還有患者罹患瘧疾。

一名消息人士證實，基地方面應對若干疾病，不過目前「情況良好」。

只是，目前還在德國已長達數周的阿富汗人還得再待一段時間，因為美國本土發現，自阿富汗撤離的難民中有人罹患麻疹，以致美國疾病管制暨預防中心（CDC）中止空運21天。

消息人士透露，預定停飛將持續至10月9日，不過在海外軍用基地，安置數量如此龐大的難民，面臨的挑戰日益棘手。

阿富汗難民幾乎全身上下家當就只有一套衣服，更別提要他們攜帶疫苗接種紀錄。在蘭斯坦滯留的日子裡，基地裡的軍官不得不教導這些難民注重衛生，包括如何使用衛浴設備及洗手等。

美國大使館一名發言人告訴CNN：「我們（德國與美國）雙方都瞭解，拉姆施泰因空軍基地可作為短期內撤離阿富汗民眾前往美國的轉運點，我們有信心空運行動很快就會恢復。」

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