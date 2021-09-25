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德國大選前最後衝刺 梅克爾打穩定牌幫接棒者拉票

編譯李京倫／綜合報導
德國總理梅克爾（左）25日來到黨內接棒者拉謝特（右）家鄉、選區和現居地西部邊境城市亞琛幫忙催票。（美聯社）
德國總理梅克爾（左）25日來到黨內接棒者拉謝特（右）家鄉、選區和現居地西部邊境城市亞琛幫忙催票。（美聯社）

德國國會大選26日舉行投票，即將卸任的總理梅克爾25日為拉抬執政黨聲勢做最後衝刺，呼籲選民為了德國穩定，應把票投給她的黨內接棒者拉謝特。

60歲的基督教民主黨、基督教社會黨聯盟總理候選人拉謝特，民調支持度一直落後於社會民主黨的蕭茲，但最近逐漸追上。一分民調甚至顯示，社民黨支持度為26%，只比基民、基社聯盟多1個百分點，差距已在誤差範圍內，使這次德國大選成為近年來最不可預測的大選之一。

最近梅克爾把拉謝特帶到自己在波羅的海沿岸的選區造勢，24日又在保守派大本營慕尼黑的選前最後一場大型造勢活動上為拉謝特催票。

梅克爾在慕尼黑向德國主力選民年長者喊話：「為了德國穩定，拉謝特必須成為總理，基民、基社聯盟必須成為最強大的力量。」

梅克爾25日來到拉謝特家鄉、選區和現居地西部邊境城市亞琛，試圖催動保守派基本盤。她說：「選舉結果關係到你們、你們孩子和父母的未來。」

梅克爾說，保護氣候將是下屆政府的重要挑戰，但不可能僅透過制定法律規範做到，需要新技術、新程序、研究人員、有志動腦解決問題和實際參與解決問題的人，拉謝特「善於協調，能把各種人拉進來參與」，讓德國能解決這些挑戰。氣候變遷是本次德國大選最重要議題。

柏林自由大學政治分析家尼德邁爾說：「梅克爾仍是德國最受歡迎的政治人物，不過，拉謝特與梅克爾同台不無風險，因為選民會立刻比較這兩人，並想到梅克爾比拉謝特更適合當總理。」

由瑞典環保少女童貝里帶領的數十萬氣候環保人士24日走上德國大街小巷，要求政府加強保護氣候，一名帶頭的社運人士說，26日的大選是「世紀大選」。

社民黨目前以少數黨之姿與基民、基社聯盟組閣，現任副總理兼財長的蕭茲在自己位於德國東部波茨坦市的選區大力催票，表示在梅克爾執政16年後，現在「德國該有嶄新開始」。

他說：「我們需要改變，要一個由社民黨領導的政府。」

德國 梅克爾 民調

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