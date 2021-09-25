加拿大主教團為迫害道歉 原民社群仍盼教宗認錯
加拿大天主教主教團今天首度為寄宿學校系統壓迫原住民兒童的歷史正式道歉。加國政府於19世紀成立由教會經營的寄宿學校，目的是同化原民兒童。
加拿大天主教主教團（Canadian Conference of Catholic Bishops）今天發布聲明表達「深切悔恨」，並與所有直接參與學校營運的天主教機構一起明確道歉。
不過，原民領袖們還在等待羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）親自認錯，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）個人也懇請方濟各道歉。
加拿大天主教主教團是獲得羅馬天主教會正式承認的組織，也是全球主教團網絡的一部分。
加拿大寄宿學校系統自1831年到距今不遠的1996年，一直強行分離原民兒童與家人，致使他們遭受營養不良、身體及性虐待等情事。加拿大真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）2015年稱這段歷史是「文化滅絕」（cultural genocide）。
路透訪問到的受害者回憶，他們當時忍受著無盡的飢餓和擺脫不了的孤寂，學校在威脅和頻繁的暴力下運作。
主教團聲明表示：「我們承認天主教社群有些成員犯下嚴重虐待，（包括在）身體、心理、情緒、精神、文化和性方面。」
「許多天主教宗教團體和教區參與了這套制度，導致原民語言、文化和精神受壓迫，未能尊重原住民族豐富的歷史、傳統和智慧。」
「我們也哀痛地承認，原住民面對的過往和至今仍存的創傷，以及遺留下來的痛苦和困境持續至今。」
不同於聖公會（Anglican Church）、長老教會（Presbyterian Church）和聯合教會（United Church），教宗方濟各和天主教會本身都拒絕為此事道歉。
加拿大今年陸續發現3處寄宿學校遺址埋有約1200座原民兒童的無名塚，引爆全球對教會拒不道歉的怒火。
法新社提到，當時加拿大總共約有15萬名印第安、梅蒂（Metis）和伊努特（Inuit）族兒童進入這類寄宿學校後，數月甚至數年無法與家人相見。
時至今日，加拿大原住民社群中的貧窮、酗酒、家暴和自殺率居高不下，一般都歸咎於他們在這些寄宿學校經歷的過去。
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