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巴西總統兒打1劑疫苗後確診 唱衰疫苗護照措施

中央社／巴西利亞24日電
巴西總統波索納洛的兒子、國會議員愛德華多24日表示，自己感染了新冠肺炎病毒。圖為他9月13日在巴西出席活動的照片。（歐新社）
巴西總統波索納洛的兒子、國會議員愛德華多24日表示，自己感染了新冠肺炎病毒。圖為他9月13日在巴西出席活動的照片。（歐新社）

巴西總統波索納洛的兒子、國會議員愛德華多今天表示，他感染了COVID-19。他是巴西參加紐約聯合國大會的代表團中，第3名檢測出陽性反應的成員。

法新社報導，37歲的愛德華多（Eduardo Bolsonaro）在社群媒體推特（Twitter）上表示，他現在感覺很好，已經「開始自行治療」，但未詳說他使用何種療法。

愛德華多說，一些巴西城市最近推出疫苗護照，他以自己接種疫苗後染疫為例，說明為什麼他反對這項措施。

他說：「我們都知道，這些疫苗的研發速度比一般還快。我接種了輝瑞藥廠（Pfizer）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第一劑，而我染病了，這意味疫苗無效嗎？不，但我相信這是反對疫苗護照的另一論點。」

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）在出席聯合國大會後，於21日檢測COVID-19呈陽性反應，必須留在紐約的飯店檢疫隔離。

巴西代表團中另一名染疫官員，是比波索納洛（Jair Bolsonaro）提早一天抵達紐約的外交官。

早前染疫康復的波索納洛拒絕接種疫苗，但他在參加聯合國大會期間，多次未戴上口罩出席會議。

疫苗 紐約 聯合國

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