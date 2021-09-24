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不在自家接種…巴西第一夫人飛美國打疫苗惹議

中央社╱聖保羅24日電
巴西第一夫人蜜雪兒(左)選擇在美國接種新冠疫苗，引起巴西各界反彈。(路透)
巴西第一夫人蜜雪兒(左)選擇在美國接種新冠疫苗，引起巴西各界反彈。(路透)

巴西總統波索納洛今天接受新聞雜誌「觀察週刊」訪問表示，聯合國大會期間和他一起前往紐約的第一夫人蜜雪兒，本周在美國接種新冠疫苗。此事引起巴西各界反彈。

巴西政界和醫學界認為，蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）選擇在美國而非巴西接種疫苗是「荒謬的」，且是對巴西公保「唯一健康制」（SUS）和國家免疫計畫（PNI）的「蔑視」。

「觀察週刊」（Veja）問波索納洛（Jair Bolsonaro），他一再宣稱反對疫苗，且延遲為巴西購買疫苗，是否是壞榜樣。結果波索納洛回答說，「蜜雪兒想趁這趟美國行接種疫苗」，但強調自己還沒有接種疫苗。

波索納洛向「觀察週刊」透露：「接種疫苗是個人決定，例如我的太太，就決定在美國接種疫苗。但我沒有。」

39歲的蜜雪兒如果願意，早已經可以在巴西接種新冠疫苗，她所居住的首都巴西利亞從7月23日起就開始為39歲的民眾施打疫苗。

巴西參議院疫情真相調查委員會主席阿濟茲（Omar Aziz）說：「第一夫人本可以在巴西接種疫苗，為巴西人樹立榜樣，那才是真正的愛國主義，而不只是口頭上說說的愛國主義。」

真調會副主席羅德里格斯（Randolfe Rodrigues）表示，蜜雪兒的態度「令人感到遺憾和悲哀，她貶低了國家衛生監測局（Anvisa）和衛生部國家免疫計畫，以及巴西成千上萬的科學家和衛生專業人員的努力。」

巴西COVID-19流行病研究小組（Epicovid）專家哈勞（Pedro Hallal）也說，第一夫人寧願在國外接種疫苗的態度表明是對巴西公保「唯一健康制」和巴西人民的蔑視，顯示對所有巴西人使用的公保系統缺乏信心。

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）感染管制專家蘇萊曼（Jamal Suleiman）說，全國免疫計畫絕對可以信任，巴西使用的疫苗都具安全性和有效性，民眾可以放心接種。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）認為，第一夫人的決定是「荒謬的」，在巴西使用的疫苗是安全的，沒有理由在另一個國家接種。

克福里說：「她（蜜雪兒）有權在巴西接種，我不明白她的動機，沒有理由這樣做。我們這裡唯一沒有的疫苗是莫德納（Moderna），如果她對其他疫苗有某些限制或特殊過敏症，在我看來是不大可能，那麼將構成一種技術性理由。」

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）聖保羅分會主任暨研究員史塔貝里（Rodrigo Stabeli）說：「波索納洛可以告訴他的追隨者，只要自己有錢，就可以搭乘頭等艙飛機去美國接種疫苗；但我們會向巴西人民強調，公保系統使用的任何疫苗都能夠提供保護力，品質與其他國家相同。」

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