泰國接種兩劑科興疫苗民眾 政府安排施打第3劑

泰國政府規劃接種兩劑中國科興疫苗的民眾從今天開始可以接種第3劑，首批約15萬人接種阿斯特捷利康疫苗做為加強劑。圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

泰國 政府規劃接種兩劑中國科興疫苗 的民眾從今天開始可以接種第3劑，首批約15萬人接種阿斯特捷利康疫苗做為加強劑。公共衛生部預計將為300萬民眾追加第3劑疫苗。

根據公共衛生部規劃，從今天開始，3月到5月在曼谷挽賜車站（Bang Sue Grand Station）接種過兩劑中國製科興疫苗（Sinovac）的15萬名泰國民眾，可以回到挽賜車站接種英國的阿斯特捷利康疫苗（AstraZenaca）做為第3劑加強劑。

挽賜車站疫苗中心估計一天可以施打1萬到1萬5000人，預計10月中旬可以施打完15萬人。10月底開始，不是在挽賜車站接種兩劑科興疫苗的民眾，也能到挽賜車站接種第3劑加強劑。

根據公共衛生部的統計，約有300萬民眾需要接種加強劑，其中多數是接種過兩劑科興疫苗，除了阿斯特捷利康，泰國政府購買的輝瑞 疫苗（Pfizer）若能及時到貨，輝瑞也可能做為加強劑。

Delta變種病毒肆虐泰國，政府改變施打疫苗策略，接種過兩劑科興疫苗的醫護人員已經接種第3劑疫苗，多數接種美國政府贈送的輝瑞疫苗。政府7月中開始讓第一劑接種科興的民眾，第2劑可以接種阿斯特捷利康。

泰國今天新增1萬2697例確診案例及132人死亡，累計確診153萬7310人及1萬6016人死亡。截至昨天為止，泰國6600萬人口中有23%的人接種過兩劑疫苗，41%的人接種過一劑疫苗。