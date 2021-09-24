金與正：只要南韓不敵視 終戰宣言是好主意

北韓領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社）

北韓 領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正 今天表示，南韓總統文在寅 提議發表終戰宣言「是個好主意」，認為只要南韓不再保持敵對態度，就有可能討論恢復關係。

韓聯社報導，金與正今天透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話指出，「終戰宣言（這個想法）還不錯」，「從強行結束長期以來朝鮮半島不安定戰爭狀態，消除彼此仇視的意義來說，終戰宣言是個有趣的好主意」。

文在寅21日於聯合國大會演說時，提議由兩韓及美國，或是兩韓、美國及中國共同宣布正式結束韓戰。

南、北韓1950年到1953年的衝突以停火落幕，而非以和平條約劃下句點，嚴格來說仍處於交戰狀態。

金與正就北韓立場提出相應條件，「若要發表終戰宣言，必須保障對雙方的尊重，應先從消除對彼此的偏見及敵對政策、雙重標準開始做起」，必須達成如此前提，兩韓才有可能面對面做出有意義的終戰宣言，試著就朝鮮半島整體問題進行討論。

她說：「只要南朝鮮（南韓）別像過去一樣來刺激我們、不用雙重標準硬來找碴，之後每個言行舉止都經過深思熟慮，不保持敵對態度，南北（韓）之間就有可能再次恢復緊密溝通，對修復關係及未來發展進行有建設性的討論。」

金與正在談話中反覆提到的雙重標準，也呼應她日前針對文在寅談及北韓飛彈發言的回應。文在寅15日參觀南韓潛射飛彈試射時，稱北韓試射飛彈為「挑釁」，引起金與正不滿，認為文在寅以雙重標準看待兩韓的同等作為。

北韓外務省副相李泰成今天凌晨發表回應，稱宣布終戰宣言「言之過早」，要求美國放棄雙重標準與敵對政策。金與正時隔數小時發表談話，用語明顯經過調整，但主要要求與李泰成類似，都是希望南韓或美國先改變既有政策。