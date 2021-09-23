內戰後重燃希望 索馬利亞睽違30年 播放首場電影

想要觀賞這次電影仍須通過數個安全檢查站才能到達劇院，劇院位於一個戒備森嚴的建築群內，其中包括總統府和議會，但對一些人來說，與這麼長時間以來都在等待回到電影院看電影的渴望相比，這些不便相形見絀。(Getty Images)

索馬利亞22日舉辦30年來的「首場電影放映」，為這個飽受戰爭蹂躪的國家帶來了文化復興的希望。

「每日郵報」報導，位於索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的索馬里國家戲院22日晚間放映了該國導演 易卜拉欣（Ibrahim CM）的2部短片，由於場地過去一直是自殺式炸彈客的目標和軍閥基地，當局戒備相當森嚴。

戲院負責人尤瑟夫（Abdikadir Abdi Yusuf）在放映前表示「這對索馬利亞人民來說將是一個具有歷史意義的夜晚，它展示『希望如何在經歷這麼多年的挑戰之後重燃』」，並強調這個平台為索馬利亞詞曲作者、講故事的人、電影導演和演員提供機會展示他們的才華。

觀賞2部短片的門票、每部售價10美元，對許多當地人來說是一種昂貴的享受，但同時也是一次「回憶之旅」、讓人回憶起過去的快樂時光。自稱電影迷的當地人奧斯曼（Yusuf Osman）表示「在過去的美好時光裡，我曾經在國家劇院觀看音樂會、戲劇、流行表演、民間舞蹈和電影，當我看到摩加迪休缺乏曾經的夜生活時，我感覺很糟糕，但這是一個好的開始」。

不過想要觀賞這次電影仍須通過數個安全檢查站才能到達劇院，劇院位於一個戒備森嚴的建築群內，其中包括總統府和議會，但對一些人來說，與這麼長時間以來都在等待回到電影院 看電影的渴望相比，這些不便相形見絀。非政府組織員工阿丹（Abdullahi Adan）指出「以前我不能在劇院裡觀看現場音樂會或電影、因為我還是個孩子，但我可以想像那是多麼美麗的一件事，我想體驗人生中的首次，看看在劇院裡和數百人一起看電影是什麼感覺」。

儘管摩加迪休在文化鼎盛時期擁有許多電影院，但一切都在1991年內戰爆發後變了調。軍閥將劇院用作軍事基地、建築物年久失修，雖然曾在2012年重新開放，但僅僅2周後就被聖戰分子炸毀。

經過艱苦的修復，當局才宣布本周舉行該劇院的首映。