印度色狼性侵未遂 保釋條件替全村婦女洗衣半年

印度一名20歲男子被控性侵未遂，法院裁定他得村中全部婦女提供半年免費洗衣服務。示意圖。(Getty Images)

印度 一名20歲男子庫瑪（Lalan Kumar）被控性侵 未遂但獲准保釋，條件是他必須為全村約2000名婦女清洗熨燙衣服6個月，並負責購買期間所需的洗潔劑和其他必需品。

印度法院22日做出裁定，庫瑪將得為比哈省（Bihar）馬傑霍村（Majhor）的全部婦女提供半年免費洗衣服務。

當地警方告訴法新社，靠洗衣服維生的庫瑪今年4月因性侵未遂等指控被捕；他的受審日期未定。

馬傑霍村議會負責人卡頓（Nasima Khatoon）表示：「全村婦女都對法院的裁定感到開心。」

卡頓是監督庫瑪履行洗衣任務的要員之一，他說，這項歷史性裁定將促進對女性尊重並有助於維護尊嚴。

村內婦女表示，這項裁定讓針對婦女的犯罪行為成為社區討論主題，帶來正面影響。柏維恩（Anjum Perween）說：「這是很棒的一步，也是向社會傳遞訊息的不同類型懲罰。」

首都新德里（New Delhi）2012年發生輪暴案後，印度對性侵法進行徹底變革，但這類犯罪行為依然不勝枚舉，2020年當局接獲超過2萬8000起性侵案通報。

各界長期指責印度警方在防範暴力犯罪 方面做得不夠，也未能將性侵案件移送法院。